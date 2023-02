Gros succès pour la station sportive connectée en plein air "Monamove" à Monaco

Faire du sport en plein air avec vue mer de façon 100 % autonome, c’est ce que proposent les deux espaces sportifs installés sur la digue Rainier-III et sur la digue de Fontvieille. Inaugurées en décembre 2019 dans le cadre du projet Monamove, ces deux stations sportives connectées sont au cœur du programme smart city d’Extended Monaco.

L’objectif: proposer une nouvelle façon de faire du sport grâce à des agrès connectés à une application dont les programmes ont été mis au point par l’ancien rugbyman international Sébastien Chabal, fondateur de la société Vivaciti.

Une ambition originale pour deux lieux uniques au cœur de la Principauté. "On ne crée jamais deux espaces identiques. Les projets sont personnalisés en fonction des villes", explique Laurent Coussonnet, directeur général de Vivaciti.

Un cadre idéal

Les sportifs monégasques sont nombreux à venir utiliser ces aires. "Elles sont dans le top de nos installations les plus utilisées", poursuit Laurent Coussonnet. "Elles sont devenues des repères quotidiens pour ceux désirant pratiquer du sport en plein air dans un cadre très agréable", se réjouit de son côté la Délégation interministérielle chargée de la Transition numérique (DITN).

À l’heure de la pause déjeuner, certains agrès sont pris d’assaut par les usagers, en particulier le sac de boxe qui attire beaucoup. "Je viens principalement pour le sac de boxe. Les autres machines ne me sont pas trop utiles", explique, essoufflé, Marc Santini. Certains se sont équipés pour l’utiliser au mieux, comme Daniel Bastello. "Il est très pratique, j’ai même acheté les gants pour pouvoir frapper", dit-il en les sortant de son sac. Les autres agrès ne manquent tout de même pas d’utilisateurs.

Le soleil qui est là presque tous les jours et le bruit des vagues ne sont pas pour déplaire aux sportifs, réguliers ou occasionnels. "Le cadre est bien plus agréable que dans une salle de sport. On respire et la vue est magnifique", assure Emmanuel Dazin.

Et ce n’est pas le directeur général de Vivaciti qui démentira cette idée. "Je pense que c’est grâce aux facteurs météo et au cadre de vie qu’offre la Principauté qu’il y a autant d’usagers. Les coachs privés l’utilisent beaucoup avec leurs élèves également." Un constat en effet confirmé sur la digue Rainier-III. "Je viens avec mes élèves tous les mardis et jeudis. C’est très pratique pour les cours, ça nous sert énormément", explique Willy Poujol, coach sportif.

Un coach numérique dans la poche

Le bonus de ces aires de sport, c’est l’application Monamove qui peut être utilisée pour savoir comment se servir des machines et calculer ses performances. "Il n’y a qu’à Monaco qu’il y a une application comme ça qui fonctionne avec les agrès", continue Laurent Coussonnet.

Parmi les sportifs présents sur la digue Rainier-III, peu semblent pourtant connaître l’existence de cette application. "La plupart des gens que je connais ne l’utilisent pas. C’est plutôt pour les débutants", estime Emmanuel Dazin, usager hebdomadaire.

Pourtant, Monamove compte déjà près de 500 téléchargements et propose une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs. Lesquels peuvent choisir un entraînement personnalisé grâce aux programmes conçus par Sébastien Chabal: renforcement musculaire, posture, étirements… Des séries d’exercices sont alors proposées sur les différents équipements. Un mode "entraînement libre" offre aussi une centaine d’exercices différents : traction, abdos, jump squats, suspension, agilité, boxe.

L’application permet enfin de suivre ses performances en temps réel et d’en garder la trace dans son historique. Bref, tous les avantages d’un coach sportif tout en étant en parfaite autonomie.

Un récent sondage sur le sport dans la ville, réalisé dans l’application mobile Your Monaco, a montré que 20% des sportifs en Principauté utilisent au moins occasionnellement les stations sportives en extérieur. Photo M. D. et J.-F. Ottonello.