Grasse et Monaco II se neutralisent

En pleine préparation, Grassois (N2) et réservistes monégasques (N2) se sont neutralisés (1-1) hier soir au stade de la Paoute.

Mais au-delà du score, l’essentiel, pour les deux entraîneurs, était de concrétiser un travail qui se réalise tous les jours de la semaine. Avec, en ligne de mire, la première journée de National 2 qui se déroulera le 10 août prochain.

« C’était notre avant-dernier match de préparation, on savait qu’on allait souffrir entre les séances réalisées et ce match face à Monaco, témoigne Loïc Chabas, le coach du Racing. Je suis satisfait de l’état d’esprit que l’on a montré, on a su réagir sans jamais s’affoler et on a réalisé des phases de jeu intéressantes ! ».

Car, si les Grassois ont aisément su jouer entre les lignes, multipliant les déplacements pour construire de véritables actions, les visiteurs, eux aussi, ont su allier solidité physique et application technique.

« J’ai vu de bonnes choses avec des garçons investis et de louables intentions, pose David Bechkoura, l’entraîneur asémiste. J’ai encore réalisé une revue complète d’effectif avec du temps de jeu pour tout le monde… A présent, c’est ceux qui en voudront le plus qui joueront. Nous voulons aller de l’avant et continuer de travailler. Nous ne voulons pas revivre la saison dernière ! ».

« Physiquement, on a bien tenu aussi, j’ai beaucoup apprécié que l’on s’arrache pour bien défendre, reprend Chabas. Avec ce genre de match, on rentre un peu plus dans la compétition… ».

Dans un peu plus de deux semaines, Grasse sera à Jura Sud Foot tandis que Monaco II recevra Louhans-Cuiseaux. D’ici-là, les deux équipes continuent de travailler. Afin d’être prêtes pour le début du championnat.