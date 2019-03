Grâce à eux, 395 enfants ont été opérés en dix ans

Les membres du Monaco Collectif Humanitaire (associations, centres de soins et gouvernement princier) viennent de dresser le bilan de l’année. Il est très encourageant.

Depuis le démarrage du projet en 2008, 395 enfants provenant principalement du continent africain, ont été opérés à Monaco, de pathologies cardiaques et parfois orthopédiques, non prises en charge dans leurs pays.

En 2018, 39 enfants ont été opérés grâce au Monaco Collectif Humanitaire (MCH).

Rôle primordial du CHPG

Parmi les membres très actifs de cette chaîne de solidarité, on trouve les structures bénévoles responsables de l’accueil des enfants, l’association Rencontres africaines, la Croix-Rouge monégasque ou encore l’association Aviation Sans Frontières qui assure le convoyage des enfants. Sans oublier les trois centres de soins partenaires : le Centre cardio-thoracique de Monaco, l’Institut monégasque de médecine et de chirurgie sportive (IM2S) ainsi que le Centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG). Ce dernier a été plus particulièrement mis à l’honneur lors de cette réunion annuelle. En effet, les membres du Collectif ont souligné le rôle primordial du CHPG. Celui-ci assure les opérations de rythmologie effectuées par le professeur Nadir Saoudi et son équipe, mais également, quand cela s’avère nécessaire, le CHPG prend en charge des enfants opérés dans les autres centres partenaires afin de les soigner pour d’autres maladies dont ils seraient porteurs.

Enfin, la Direction de la Coopération Internationale, qui pilote ce projet, a profité de cette réunion annuelle pour remercier les généreux et fidèles donateurs du MCH. En 2018, le Collectif a reçu plus de 517 000 euros de la part du Prince, sommes collectées à l’occasion de son 60e anniversaire, mais également de donateurs individuels tel que le footballeur Olivier Giroud, ambassadeur du MCH, et de structures associatives membres du Collectif (1).