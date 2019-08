Rouverte hier, la Mirandole s’est vue polluée par les eaux de la propriété royale

Fermée depuis dimanche soir, la petite plage de la Mirandole de Golfe-Juan (commune de Vallauris) a rouvert hier après-midi aux alentours de 16 h 30. « Nous venons d’avoir les résultats des analyses : ils sont bons », a indiqué le maire de la commune, Michelle Salucki, en signant l’arrêté levant l’interdiction de la baignade sur le site.

Si les baigneurs et habitués retrouvent le chemin de la mer sans risque, d’où provient la pollution qui a été constatée sur place ? « Suez est intervenu sur le terrain pour étudier le réseau qui monte très haut dans le vallon. Pour rappel, nous avions eu une problématique avec une copropriété plus haut il y a deux ans. Mais dans ce cas-ci, l’origine de la pollution s’avère être la propriété saoudienne », répond le premier magistrat de Vallauris-Golfe-Juan.

Incident de canalisation

Pour rappel, la demeure dite du roi Fahd qui se situe en bordure de la route D6007 surplombe directement le site littoral. Si en juillet 2015, la Mirandole a fait parler d’elle à la suite d’une dalle de béton coulée sur cet espace public, elle se retrouve aujourd’hui touchée par un incident de canalisation provenant du château de l’Horizon, bâti en 1932.

« Un tuyau passe directement dans le vallon pour relier la maison au réseau. La propriété possède une micro station de relevage qui, au vu de l’importante fréquentation de la propriété ces derniers jours, n’a pas tenu le choc. Le trop-plein s’est donc déversé dans le vallon », abonde le maire qui rappelle que les eaux usées qui se sont auparavant déversées lors de ces débordements « ne s’écoulent plus ». Et pour cause : « La station est à l’arrêt. » Un stop qui s’explique par la fin des vacances… « La villa n’accueille plus d’occupant. Une veille est assurée afin que nous vérifiions que rien ne se déverse dans la mer », rassure le maire qui assure : « Nous sommes dans le cadre du privé, ce sera à la charge des propriétaires d’assumer les travaux. Nous sommes bien évidemment en lien avec l’entreprise qui s’en chargera. »

«Les analyses sont bonnes»

Face à la réouverture de la plage, Michelle Salucki joue la carte de l’apaisement : « Les analyses sont bonnes. Nous avons même demandé un autre relevé. Comme vous le savez, l’Agence régionale de santé effectue des prélèvements réguliers sur nos plages. »