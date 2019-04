L’information a bruissé à Monaco ces derniers jours et s’est échangée sur les réseaux sociaux : les « gilets jaunes » pourraient venir manifester, aujourd’hui, en Principauté. Transportant ainsi ce mouvement social contestataire en France à l’intérieur des frontières monégasques.

Sur les réseaux en effet, ces derniers jours, une vidéo relate le discours d’un homme qui se présente comme représentant des « gilets Jaunes de Grenoble » et qui appelle à une « action d’ampleur » à Monaco ce samedi, un pays qu’il présente comme « un paradis fiscal » au cours d’un discours face caméra de quelques minutes.

Le gouvernement attentif

Du côté du gouvernement princier, hier, on confirmait que ces messages avaient été suivis avec attention. « Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que de telles hypothèses sont évoquées. À cet égard, il convient toutefois de prendre du recul face à de telles annonces, les dates et appels étant variables et parfois contradictoires », plaide-t-on au ministère d’état (le siège du chef du gouvernement).

Pour autant, le gouvernement a fait savoir qu’il était « attentif aux différents événements qui concernent la communauté qui nous entoure, et la France plus généralement, tant les liens qui nous unissent sont nombreux. Ces liens nous permettent d’ailleurs de traiter ces événements en étroite association avec les autorités françaises, directement compétentes et directement concernées. Nous travaillons donc avec elles aux mesures les plus appropriées pour éviter que la Principauté ne subisse les conséquences d’un mouvement social étranger, pour préserver ainsi la qualité de vie de ses habitants. »