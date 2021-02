Georges Grinda, ancien chef de cabinet du prince Rainier-III succombe à la Covid-19

Hommages unanimes

"C’est avec émotion que le Gouvernement princier a appris le décès de Monsieur Grinda. Sa personnalité, son sens de l’intérêt général et son dévouement pour Monaco auront profondément marqué les différentes Institutions de la Principauté dans lesquelles Georges Grinda a œuvré avec beaucoup de rigueur. Il laissera le souvenir d’un homme érudit, passionné et particulièrement engagé pour son pays. Le Gouvernement princier présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Monsieur Grinda.", Le Gouvernement princier

"Notre compatriote Georges Grinda était un homme remarquable pour qui j’avais une profonde admiration. Il était doté d’une intelligence supérieure et d’une totale intégrité dans ses convictions. C’était un grand serviteur de l’État et du Prince. Chef de cabinet du Prince Rainier II, il l’a notamment servi et accompagné dans sa volonté d’adhérer au Conseil de l’Europe. Georges Grinda a également contribué à ce que s’instaurent des relations efficaces entre le Palais et le nouveau Conseil national issu des élections de février 2003, dans l’esprit et dans le respect de la Constitution. Pour cela, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Je présente à sa famille et à ses proches, en mon nom personnel et en celui de l’ensemble des élus de notre assemblée, nos sincères condoléances en ces tristes et douloureux moments.", Stéphane Valeri, président du Conseil national

"Je connaissais Georges Grinda depuis vingt-cinq ans. C’était un homme discret et réservé, au service de son pays. Il avait beaucoup de rigueur, d’intelligence, de finesse d’esprit

et d’intégrité.", Le Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, Grand Maître de l’Ordre constantinien de Saint-Georges

"Je conserverai le souvenir d’un homme rigoureux et compétent, intègre, grand serviteur de la famille princière et de l’État. Il était l’un des meilleurs connaisseurs des institutions

de notre pays, son ouvrage La Principauté de Monaco: l’État, son statut international, ses institutions, publié dès 1975 et réédité à plusieurs reprises est une référence. Lorsque

le prince Albert II m’a désigné pour être son premier directeur de cabinet en 2005, Georges Grinda m’a, avec beaucoup de bienveillance, fait profiter de sa grande expérience et de sa connaissance. Il avait parfaitement compris toutes les évolutions en cours et il était fondamental pour nous de bénéficier de son expérience afin d’établir les meilleures bases pour le règne qui débutait.", Jean-Luc Allavena, ancien directeur de cabinet du prince Albert II