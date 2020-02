À l’appel de l’association monégasque de l’Ordre de Malte, a eu lieu le week-end dernier en Principauté la traditionnelle quête an faveur de la lutte contre la lèpre, avec le soutien du prince Albert II, du diocèse de Monaco et du Gouvernement princier.

Afin de faciliter la réussite de cette action, les Guides et Scouts, avec les membres des Jeunesses catholiques étaient présents aux portes des églises, ainsi qu’au centre commercial de Fontvieille et au marché de la Condamine.

Parmi les actions entreprises en faveur des malades atteints de la lèpre, les jeunes attachés aux valeurs du scoutisme ont vendu des plantes grasses dans la galerie commerciale de Fontvieille. Sur la place d’Armes, les passants pouvaient acheter des biscuits en forme de Croix de Malte.

Parmi les visiteurs auprès de l’Ordre de Malte, on notait la présence du maire Georges Marsan, et du président du Conseil national Stéphane Valeri au stand de la Condamine.

À l’issue des deux journées consacrées à la générosité afin d’aider les lépreux, l’Ordre de Malte de Monaco a remercié les généreux donateurs pour leur soutien et tous ses bienfaiteurs au rang desquels on retrouvait Christian Lanteri, des Scouts de Monaco ; Sandra et Laurent Petit qui ont confectionné ces délicieux sablés. Sans oublier les associations de jeunesses de Saint-Charles qui ont quêté à l’issue des différents offices.