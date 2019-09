Gala pour les océans : 800 convives et VIP attendus

Sortez les smokings ! La troisième édition de Monte-Carlo for the Global Ocean, ce jeudi soir, est assurée d’être l’événement le plus couru de la rentrée. Environ 800 convives sont attendus pour cette soirée orchestrée par la Fondation Prince Albert II afin de lever des fonds pour soutenir des initiatives pour préserver les océans.

En se focalisant cette année sur huit priorités : lutter contre la pollution plastique, développer les aires marines protégées en Méditerranée, préserver des espèces marines en voie d’extinction, étendre la protection marine aux régions polaires, soutenir les innovations, favoriser les pratiques durables de yachting, atténuer l’acidification des océans et promouvoir l’éducation environnementale.

En parallèle, la soirée honorera le comédien américain Robert Redford, saluant sa carrière et ses rôles « où il y a toujours eu un message sous-jacent de responsabilité et de plaidoyer, que ce soit pour la vérité elle-même ou pour la préservation de la terre et ceux qui y habitent ». Un prix que le comédien recevra avec plaisir.

En amont, celui-ci a souligné que « le leadership infatigable du prince dans la lutte pour la préservation et la protection de notre océan est un exemple que nous devrions tous suivre. Il est de notre responsabilité de travailler ensemble pour relever les défis qui nous attendent dans la lutte pour sauver notre océan et notre planète ».

Nicole Kidman à la présentation

Dans son sillage, c’est un casting VIP qui est annoncé sur le tapis bleu - océan oblige - de la soirée. L’Australienne Nicole Kidman sera la maîtresse de cérémonie, entourée par Uma Thurman et Andy Garcia. Les actrices Jane Seymour et Patricia Arquette, honorées ces dernières années au Festival de télévision de Monte-Carlo, ont également confirmé leur présence.

Pour l’ambiance, le mélange des genres est prévu. D’abord pop, avec Gwen Stefani, qui vient de se produire au dernier Grand Prix de Singapour. Puis lyrique, avec Andrea Bocelli, qui s’est produit la dernière fois en Principauté, en 2011, pour le mariage du couple princier. Et enfin Kool and the Gang sera en charge de la « célébration » sur le dancefloor.

En coulisses, le chef Philippe Joannès, directeur des événements culinaires de la Société des Bains de Mer, a signé le menu qui sera servi sous l’immense structure bâtie sur les terrasses du Casino pour la soirée.

Pour le dessert, trente-six lots seront proposés au cours d’une vente aux enchères événement. Des lots sélectionnés pour espérer atteindre des sommes stratosphériques. Au programme : quelques œuvres d’art, des bijoux, de beaux objets comme une céramique de Picasso réalisée pendant sa période à Vallauris, des bolides électriques…

Un dîner avec le prince aux enchères

Le premier lot est une montre personnelle du prince Albert II, modèle Submariner de Rolex en or 18 carats.

Mais, comme souvent dans ce genre de soirée, ce sont les « expériences » à acheter qui affolent le plus les enchères. Ainsi, le deuxième lot est un dîner privé, au Palais princier, en présence du souverain. Pour les plus aventureux, un autre lot propose aussi de se rendre avec le prince Albert II en Arctique, pour une expédition en 2020 afin de rejoindre le navire de Students on ice. Moins téméraire, pour un quatrième lot, le prince permet d’être son invité lors d’une soirée organisée pendant la semaine des Oscars, à Hollywood, en février prochain.

Autre expérience à s’offrir : une promenade à cheval avec Andrea Bocelli. Le chanteur choisira simplement s’il reçoit dans son domaine en Toscane ou bien dans sa résidence de Miami. Andy Garcia, lui, propose une partie de golf en sa compagnie à Los Angeles.

Parmi les enchères les plus spectaculaires, il est proposé aussi de privatiser le château de Versailles pour un dîner avec 33 de ses amis. Ou bien dîner sur la tour Eiffel, complètement privatisée également !

Pour les collectionneurs, le catalogue propose aussi une première édition du roman de Francis Scott Fitzgerald, Gatsby le magnifique, signée par Robert Redford qui incarna le personnage à l’écran en 1974. Lot complété par les boutons de manchettes portés par Leonardo di Caprio pour incarner le personnage à son tour en 2013. Les amateurs (fortunés) pourront aussi fondre pour le prototype d’une Aston Martin Rapide E électrique. « Une pièce de collection », promet-on.

Les recettes collectées l’an dernier lors des enchères ont permis d’injecter 7,5 millions d’euros dans des projets de conservation marine. Record à battre cette année !