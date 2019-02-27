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      Les trois animatrices de l’atelier danse (une à chaque porte, Eugénie Andrin au centre) et les élèves, ont improvisé de belles chorégraphies. Quatre d’entre eux sont de l’école municipale de danse de Beausoleil. À droite, les portes s’ouvrent sur les peurs, l’abîme ou l’illusion mais aussi le rêve, l’espoir et la vérité...

      Plongée dans les coulisses de la compagnie Eugénie Andrin
      Une belle 2e place pour Sonia Landra.

      Les archers monégasques tapent dans le mille
      Les bénéfices de la soirée permettront de financer une joëlette, permettant à des handicapés de participer à des randonnées. (DR)

      Samedi, c’est le grand loto du Rotary
      Le couple ne s’est pas présenté au palais de justice.

      Trois mois ferme pour le vol d’une bague à 6 500 €

      G. Marsan : Notre Très préoccupé par le projet de télécabine Le bras droit du maire pour la mairie verte bilan est très bon La petite enfance : un challenge ! Très attentifs et extrêmement vigilants sur l’urbanisme

      PAR Joëlle Deviras Mis à jour le 27/02/2019 à 05:09 Publié le 27/02/2019 à 05:08
      Mis à jour le 27/02/2019 à 05:09 Publié le 27/02/2019 à 05:08
      André J. Campana : «La collaboration de la mairie, partie prenante dans la mobilité douce, est primordiale.»

      André J. Campana : «La collaboration de la mairie, partie prenante dans la mobilité douce, est primordiale.» J.D.

      G. Marsan : Notre Très préoccupé par le projet de télécabine Le bras droit du maire pour la mairie verte bilan est très bon La petite enfance : un challenge ! Très attentifs et extrêmement vigilants sur l’urbanisme

      Par Joëlle Deviras Le 27/02 à 05h08 MàJ 27/02 à 05h09

      Avant la grande et unique soirée électorale prévue le 14 mars prochain, le maire sortant veut mobiliser les Monégasques pour se rendre aux urnes le dimanche 17 mars

      Avec ou sans liste opposante, Georges Marsan remportera de toute évidence les élections communales. Oui mais avec quel taux de participation ? En 2015, sa liste, l’Évolution communale, obtenait 58 % des voix.

      L’idée est clairement annoncée : malgré l’enjeu politique inexistant, la liste de Georges Marsan doit rassembler les électeurs, non seulement pour éviter le second tour, mais d’abord et avant tout pour asseoir une pleine et entière légitimité au regard de tous.

      Atteindra-t-il 1 833 voix au premier tour ?

      « Cette campagne peut ressembler à une “drôle de campagne” et pourtant l’enjeu est d’importance. Il s’agit de faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de participation significatif. (...) Notre bilan est très bon et nous avons bien travaillé. Les Monégasques veulent que nous puissions continuer mais le paradoxe c’est que nous avons besoin qu’ils se mobilisent pour nous en donner les moyens. La participation aux élections est en baisse constante. » Le maire en appelle donc…

      La suite du direct