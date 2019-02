G. Marsan : Notre Très préoccupé par le projet de télécabine Le bras droit du maire pour la mairie verte bilan est très bon La petite enfance : un challenge ! Très attentifs et extrêmement vigilants sur l’urbanisme

Avec ou sans liste opposante, Georges Marsan remportera de toute évidence les élections communales. Oui mais avec quel taux de participation ? En 2015, sa liste, l’Évolution communale, obtenait 58 % des voix.

L’idée est clairement annoncée : malgré l’enjeu politique inexistant, la liste de Georges Marsan doit rassembler les électeurs, non seulement pour éviter le second tour, mais d’abord et avant tout pour asseoir une pleine et entière légitimité au regard de tous.

Atteindra-t-il 1 833 voix au premier tour ?

« Cette campagne peut ressembler à une “drôle de campagne” et pourtant l’enjeu est d’importance. Il s’agit de faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de participation significatif. (...) Notre bilan est très bon et nous avons bien travaillé. Les Monégasques veulent que nous puissions continuer mais le paradoxe c’est que nous avons besoin qu’ils se mobilisent pour nous en donner les moyens. La participation aux élections est en baisse constante. » Le maire en appelle donc…