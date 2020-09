Fréquentation record cet été dans les lieux culturels de la Roya

On ne dira jamais assez combien la culture peut sauver. Certaines âmes, mais également l’économie, parfois

En pleine crise du coronavirus, sans crier gare, deux établissements de la vallée de la Roya ont ainsi battu des records de fréquentation : le musée des Merveilles, à Tende, et la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, à La Brigue.

Ce petit bijou n’avait pas connu une telle fréquentation depuis sept à huit ans, commente le maire de La Brigue, Daniel Alberti. Précisant que les visiteurs étaient principalement originaires des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, voire d’Italie proche. Le symbole d’une population qui a profité de l’impossibilité de voyager à l’étranger pour (re)découvrir son territoire.

«Du grain à moudre»

« Certains habitants de Nice ou du littoral ne connaissaient pas. On a bénéficié de la pub de la Communauté de la Riviera française, qui a fait du forcing pour valoriser le secteur. Quelques-uns ont découvert l’existence de la chapelle par des amis ou par internet », poursuit l’élu. Qui espère que ces touristes locaux séduits par les lieux activeront désormais le bouche-à-oreille. « Il y a un véritable contraste entre l’extérieur et l’intérieur de l’édifice. Quand on entre dedans, je n’irais pas jusqu’à dire qu’on tombe à la renverse mais presque », souligne Daniel Alberti.

Le maire estime que l’effort de rester ouvert 7 jours sur 7, sans rendez-vous, a clairement payé. « Tout cela a donné du grain à moudre aux commerces, aux restaurants et hôtels. À partir de la mi-juillet, on a ainsi pu avoir une saison normale. » Quant au mois de septembre, où les visites continuent à se faire sans réservation, il pourrait également être bon. « Ce n’est pas le même public qu’en été, les enfants et les familles ne sont plus là. Il y a davantage de personnes du 2e et 3e âge. Mais on compte aussi sur cette période », indique le maire. Heureux que de nombreuses personnes soient aussi venues visiter le village. En témoignent les problèmes de stationnement que La Brigue ne rencontre qu’en pleine saison.

Envie de sortir des villes

Du côté du musée des Merveilles, le record absolu de fréquentation n’a pas été battu. Mais le bilan n’en reste pas moins excellent. « Nous avons eu 9 000 visiteurs, contre 14 000 l’an dernier. Mais c’est le maximum que l’on pouvait accueillir avec les contraintes sanitaires », se réjouit Silvia Sandrone, administratrice du musée. Les visites se font en effet sur réservation, via le site « MesDémarches06 ». Une jauge de 30 personnes par heure a été fixée – quinze personnes pouvant rentrer chaque demi-heure. Tout le monde doit par ailleurs porter le masque et le lavage des mains est obligatoire.

« Nous avons réussi à avoir entre 200 et 250 personnes par jour. Compte tenu du contexte, c’est énorme. D’autant que nous avons perdu le public étranger. Il n’y avait que des Français et des Italiens », reprend Silvia Sandrone. Assurant que les visiteurs ont accueilli ces contraintes de manière très respectueuse. « Peu s’en sont plaints. Ils attendaient leur tour sans râler. L’ambiance était sereine et les gens se sont sentis en sécurité », glisse la responsable. Pour qui cette belle fréquentation est à imputer à l’image véhiculée par la montagne. « Elle a été perçue comme un endroit calme, naturel. Et ce dans une période où les gens avaient envie de sortir des villes. Sur le site des gravures rupestres il y avait énormément de monde aussi. Dans la tête de la plupart, la montagne était un lieu moins contaminé », résume-t-elle.

Le strict respect des consignes reste malgré tout en vigueur. Surtout maintenant que le département est passé en zone rouge. « En ce moment, nous avons entre 70 et 90 visiteurs par jour, c’est encore un bon mois. »

Au monastère de Saorge, érigé en 1633 pour remercier les Franciscains d’avoir contribué à combattre l’épidémie de peste (toute ressemblance avec des faits actuels ne saurait être que fortuite), pratiquement tous les événements organisés cet été étaient par ailleurs complets. À commencer par la Nuit de la chauve-souris, ou le concert des Estivales. La maire, Brigitte Bresc, voulait en effet d’un mois d’août festif. Question de principe, qu’elle résume ainsi dans le dernier « Journal de Saorge » : « Et si l’après-Covid dans la vallée de la Roya, c’était de refuser le retour à l’anormal ? »