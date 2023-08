Fréquentation estivale record: les lieux culturels font le plein à Monaco

Le Musée océanographique, la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco, les Grands appartements du Palais princier, le Grimaldi Forum... C’est un ressenti qui tend à se confirmer. La Principauté est une fois de plus une destination prisée par les touristes. Et les lieux culturels n’échappent pas à cette tendance. L’un des nombreux baromètres de la fréquentation touristique à Monaco.

À l’image de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco. Qui, elle, a eu la chance de connaître sa première saison estivale pleine sur le devant de la scène, après avoir déménagé au milieu de l’été 2022 sur la route de la Piscine en provenance des Terrasses de Fontvieille.



"Nous avons fait de très bons chiffres, se réjouit Valérie Closier, directrice des lieux, sans en dévoiler plus. Évidemment, déjà l’année dernière cela marchait mieux qu’à Fontvieille (le nouveau site a ouvert ses portes début juillet, NDLR). Là, c’est encore mieux."

Si l’affluence a commencé à s’essouffler depuis la semaine dernière, celles d’avant ont vu la Collection atteindre des chiffres records. "On a eu énormément de monde en juillet et en août, résume Valérie Closier. Nous avons eu un pic à 2.400 personnes environ il y a deux semaines. On oscille entre 2.000 et 2.400 chaque jour. » Soit près du double de visiteurs par rapport à son ancien emplacement. « Nous avons beaucoup de croisiéristes, des Hollandais, des Anglais, des Espagnols et même des touristes des pays de l’Est. Il y a aussi des Français, mais très peu du bassin méditerranéen."

Les autres établissements suivent la même voie

Même son de cloche du côté des Appartement du Palais où une exposition sur le prince Rainier III était affichée jusqu’au 20 août dans le cadre des commémorations du centenaire de sa naissance. Pour le seul mois de juillet 2023, les fréquentations sont en hausse de 15% par rapport à l’an passé.

Et le lieu ne semble pas désemplir, a-t-on fait savoir du côté du Palais princier. D’autant plus qu’une nouvelle exposition (lire par ailleurs) doit voir le jour le 16 septembre jusqu’à la date de fermeture le 15 octobre.

Le Grimaldi Forum a, quant à, lui déjà attiré près de 90.000 visiteurs grâce à son exposition "Monet en pleine lumière" sur le célèbre peintre français, qui se poursuit jusqu’au 3 septembre. Elle dépasse ainsi les chiffres des précédentes expositions, hormis celle sur Grace Kelly qui avait atteint 135.000 visiteurs en 2007. Plus de la moitié d’entre eux (60%), provenait de la région PACA, a partagé l’institution. Presque un quart (20%), était des touristes étrangers. La plus grosse part étant, sans surprise, des Italiens (7,5%).

Le Musée océanographique n’est lui non plus pas en reste. Entre le 1er juillet et le 21 août, il a accueilli quelque 176.000 visiteurs. Il réalise ainsi "une très bonne saison estivale, globalement comparable à l’année passée, avec néanmoins un léger recul", a fait savoir l’établissement.