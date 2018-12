Françoise, la lavandière de Max-Barel tire le rideau

Depuis trente ans, elle est la blanchisseuse de la petite rue Max-Barel de Menton, coincée entre les artères centrales de la République et Félix-Faure. Demain, le 31 décembre, Françoise Aussel tirera définitivement le rideau de sa boutique à la devanture bleu roi « Wash and dry » avec la sensation d'une vie professionnelle bien remplie et accomplie.

Aujourd'hui, à soixante ans, cette Mentonnaise « depuis trois générations » aspire à beaucoup d'autres choses ! « Je vais (enfin) profiter de la vie et aller là où le vent me mènera ! » dit avec humour celle qui a un caractère bien trempé, et une joie de vivre à toute épreuve !

Prendre la vie avec philosophie

On peut même dire qu'elle est un personnage haut en couleurs ! Derrière sa chevelure aux reflets aubergine et ses yeux ronds pétillants d'enthousiasme, Françoise Aussel prend étonnamment la vie avec beaucoup de...