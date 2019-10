France - États-Unis : L’année du souvenir de Grace Kelly

Si elle était encore en vie, elle aurait eu 90 ans cette année, rappelle Thierry Chevalier, président de l’association France États-Unis - délégation French Riviera et Monaco. Et parce qu’elle fut particulièrement impliquée dans son rôle de présidente d’honneur de l’ancienne association France États-Unis(1), nous avons décidé de rendre hommage à la princesse Grace en dédiant cette année à son souvenir. »

Un gala hommage

Ainsi, l’association, qui a tenu sa 7e assemblée générale ordinaire samedi 5 octobre, a décidé d’organiser trois grands événements.

Un grand « gala du souvenir » se tiendra le vendredi 22 novembre au Casino de Menton. « Il s’agit d’un gala à l’américaine, comme elle en faisait à l’époque, avec des animations et une soirée dansante. Une collecte sera aussi organisée afin de récolter des fonds pour soutenir les projets de l’association. »

L’inauguration de son nouveau local - dont les travaux de réhabilitation viennent de s’achever - sera l’occasion de poursuivre cet hommage en accrochant un portrait de la princesse sur le « mur d’honneur ».

Ce local, mis à disposition de la mairie, sera prochainement baptisé du nom d’un vétéran béret vert de la First Special Service Force de l’US Army.

« Cet homme, le colonel Seymour Mermelstein, a combattu lors de la Libération de Menton. Lors de sa venue en 2016, il nous a confié de nombreuses anecdotes sur la ville et ses souvenirs de guerre comme les 18 jours de combats intenses qu’il avait traversés pour libérer Sospel. »

De nombreux événements seront à venir au cours de cette nouvelle année.

Deux conférences

Après le succès de la conférence sur Robert Kennedy, Thierry Chevalier, le président de l’association France États-Unis, en présentera deux autres.

La première sera dédiée à l’Amiral de Grasse. « C’est un oublié de l’Histoire mais il a joué un rôle important pendant la guerre d’Indépendance des États-Unis. » La seconde conférence portera sur le 100e anniversaire du Traité de Versailles à l’origine de la création de la Société des Nations, aujourd’hui Organisation des Nations Unies (ONU).

« Je parlerai de la construction du traité de paix, mais aussi de la difficulté du diplomate à renouer et maintenir le dialogue. »

Les lieux et dates de ces conférences sont encore à définir.

Une exposition

Direction Monaco avec le projet « Meaning 6 » de l’Ambassade des États-Unis. Une exposition photos qui retrace le voyage de la Patrouille de France aux États-Unis en 2017 à l’occasion du 100e anniversaire de l’entrée en guerre des Américains. Une épopée à travers douze villes américaines pendant laquelle, l’unité de l’Armée de l’air a été suivie par le photographe, Hervé Saint Hélier et l’écrivain Yorick de Guichen.

L’exposition se déroulera du 20 mars au 11 avril à la Maison de France à Monaco.

Trois concerts

L’association accueillera, au mois de mars prochain, le Chœur de l’Université de Knox (Illinois) pour trois concerts : à Villefranche-sur-Mer, Menton et Nice.

Paris 2024

L’événement devait se tenir le 29 juin dernier à Roquebrune-Cap-Martin, il n’a finalement pas eu lieu. En lien avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques « Paris 2024 », il devait mettre à l’honneur des sports américains. « Les partenaires initiaux de ce projet sont restés, donc nous continuons à travailler sur ce dossier pour le concrétiser, confirme Thierry Chevalier. Nous pourrons commencer à communiquer sur le sujet au lendemain de la clôture des JO d’été de Tokyo 2020. »

Un hommage

Enfin, les bénévoles travaillent à un projet de cérémonie hommage en mémoire du général George Patton, en présence de sa petite-fille. « Le devoir de mémoire, c’est la base de la relation entre la France et les États-Unis. » Et d’ajouter : « Le Général Patton est le premier qui donna un avis favorable pour que les hommes du Général Philippe Leclerc et sa 2e Division Blindée puissent s’impliquer en avant pour la libération de Paris. Il a rendu sa fierté aux Français. »