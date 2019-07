Une ambiance de folie régnait sur la place de la Libération vendredi soir, lors de la soirée mousse, tant attendue par les familles beausoleilloises.

Comme chaque année, la place était remplie de fans de plusieurs générations, surtout des enfants accompagnés de leurs parents, et de jeunes ados venus en groupes.

Étaient présents le maire Gérard Spinelli et des élus.

Sous la mousse généreusement projetée par deux canons, tous se sont lâchés et ont dansé sur la musique jouée à pleins tubes, bien sélectionnée par l’équipe des jeunes et dynamiques DJ de Sonor, prestataire de Tendances et Cie.

Projections de lumières laser, fumée, animations, des tubes variés... tous les éléments étaient réunis pour faire monter en puissance l’euphorie, et ce, jusqu’au bout de la soirée, vers minuit...