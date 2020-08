Fou de dauphins, des baleines et des marsouins ? Une formation unique existe à Antibes pour devenir cétologue

Oh, un dauphin qui saute juste devant votre bateau ! Quel fabuleux spectacle, n’est-ce pas ? Eh bien, pas tant que cela… Si vous saviez qu’il s’agit en réalité d’une réaction de peur, de fuite, qu’en diriez-vous ?

« L’ignorance peut conduire à des situations dramatiques », soulève Alexandre Gannier, à la tête du Groupe de recherches sur les cétacés, basé à Antibes. « Lorsque des bateaux s’approchent avec le mauvais comportement pour observer des dauphins par exemple, ces derniers peuvent se sentir agressés, poursuivis. Et dans cette fuite panique des petits peuvent être à la traîne et ainsi être perdus… » Ce qui les condamne. Des conséquences lourdes que beaucoup ignorent. Et c’est justement pour pallier ce manque de connaissance que, depuis quinze ans, l’entité propose des formations à la cétologie. Un dispositif unique en France. Durant quelques jours chaque année, les membres se muent en enseignants pour ouvrir leur école, un pied sur terre, l’autre en mer. La semaine passée, quatorze participants ont pu en apprendre davantage sur le respect de ces animaux en passant leurs journées entre le voilier et le Creps de la cité des Remparts.

Protéger c’est connaître

Le profil des inscrits - acceptés sur dossier ? « Des étudiants, des retraités et des personnes qui ont besoin de ce volet supplémentaire pour leur formation, je pense notamment au monde de l’écotourisme », résume le docteur en écologie marine qui encadre les trente-cinq heures de cours aux côtés de ses confrères de l’association.

Unique en France, ce dispositif construit en trois niveaux vise à apporter des « éléments de connaissances concernant la protection des cétacés ». Comme le résume le chercheur : « Protéger c’est connaître. » Et c’est aussi briser certains clichés sur l’image de ces espèces. Comprendre la place de cette faune dans les différentes cultures pour gagner une vision globale de la problématique.

Et justement, quelle est-elle chez nous ? « Durant trois ans avec le sanctuaire Pelagos nous avons étudié un groupe de dauphins de cent à deux cents individus, ils vivent au large de nos côtes. Ils subissent les nuisances des plaisanciers. » C’est-à-dire ? « Certains opérateurs commerciaux se comportent mal. Et ce n’est pas toujours par perfidie ! Certains pensent bien faire et pourtant… » D’où l’importance de transmettre les bonnes pratiques (voir ci-dessous).

L’action passant par le savoir, Alexandre Gannier regrette le manque « d’intérêt des pouvoirs publics » pour le sujet. « Il faudrait pouvoir sensibiliser le plus grand nombre, et ne pas s’intéresser aux cétacés uniquement l’été. » Parce que dans les faits, si les dommages sur ces espèces s’avèrent importants, ceux qui le causent ne risquent pas grand-chose (voir encadré). Un paradoxe total.

Un défi de taille. « Une vie ne suffit pas », reconnaît-il en soufflant : « C’est une goutte d’eau dans l’océan ce que l’on fait. Mais cela a du sens. » Preuve en est : à quelques mètres de lui, les stagiaires reviennent sur leur matinée passée en observation en mer. Leurs visages en disent long : ce qu’ils viennent de vivre va au-delà de l’expérience esthétique, magique : « On fait en sorte de comprendre leur comportement, de les laisser venir à nous. Ce sont eux qui décident. » Respect et bon sens. Pour cohabiter en harmonie.

Et la loi ?

Sur le papier, les cétacés tels que nos dauphins de Méditerranée sont bel et bien reconnus comme une espèce protégée par l’arrêté du 1er juillet 2011. Ce texte interdit sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps : « La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel. » Ce qui implique donc un comportement exemplaire lorsqu’on les croise au large, non ? Pour Alexandre Gannier, cet article ne suffit pas. Pourquoi ? « Le harcèlement, c’est une notion plutôt vague ici, rien n’est clairement défini ! » Une libre interprétation qui donne ainsi du lest à… toutes les pratiques. Membre de France Nature Environnement, il monte au créneau : « Dans le cadre d’un projet de loi, nous avions rajouté la notion de distance. En clair : ne pas s’approcher à moins de 100 mètres. » Et depuis février, mars ? Silence radio, statu quo. « On nous a dit que c’était toujours à l’arbitrage… Mais l’été est passé entre-temps. » Haussement de sourcils. Il semble qu’il reste pas mal de pain sur la planche avant de voir les choses bouger et ainsi, les comportements dangereux sanctionnés...