Forum petite enfance : une bonne fréquentation

C’est sur le site du Devens, que s’est déroulé le forum de la petite enfance, dans une ambiance familiale et conviviale, où les petits pouvaient s’amuser pendant que les parents s’informaient sur les modes et modalités de garde de leur enfant. Une belle occasion d’échanger entre parents et enfants, avec les assistantes maternelles et le personnel de la Petite Enfance.

Organisé par le CCAS et ses partenaires (1), cette 6e édition portait sur le thème du cirque, illustré par de belles animations et initiations signées Esprit Cirque : jongleries, équilibrisme, acrobaties... D’autres ateliers très variés étaient animés par les différents services de la ville, le RIAM, etc.

À travers la « Solid’Area », les visiteurs ont disposé des objets divers pour les enfants, dons récoltés par le CCAS, et en échange ils vont fournir des heures de bénévolat. Ainsi 34 h de bénévolat ont été « récupérées » et vont être effectuées au sein du pôle senior du CCAS (visite des seniors à domicile), du pôle jeunesse (aide au devoir), au Jardin solidaire et à l’Épicerie sociale.

Les stands ont été sillonnés par le maire Gérard Spinelli, le président du CCAS, la directrice Céline Tavarès, les administrateurs et élus Gérard Scavarda, Jacques Canestrier et Nicolas Spinelli.

La prochaine manifestation organisée par le CCAS en partenariat avec les villes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin, sera une conférence de Patrick Estrade, psychologue-psychothérapeute et Isabelle Weber, encadrante de méditation, sur « La gestion des émotions chez le jeune enfant et la méditation comme outil régulateur », le mardi 8 octobre à 19 h 30 (accueil convivial à partir de 18 h 45) au Centre culturel Prince Jacques (6-8 avenue Général de Gaulle à Beausoleil).