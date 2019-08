Fontvieille, les souvenirs d’une extension en mer

Avec son lot de gros travaux, de bateaux à l’esthétique contestable plantés sous les yeux des passants, le futur quartier de l’Anse du Portier, que l’on appelle aussi « l’extension en mer » fait causer.

C’est sans doute oublier bien vite que gagner du terrain sur la mer, c’est un peu une spécialité monégasque. En moins d’un demi-siècle, Monaco a augmenté sa superficie de presque 40 %.

Il y a eu le quartier du Portier, à la fin des années 1950, et celui du Larvotto au début des années 1960. Plus tard, le Grimaldi Forum, inauguré en 2000, en sera aussi un exemple.

À l’ouest de la Principauté le projet le plus audacieux sera le Terre-plein de Fontvieille. Là où se trouvaient jadis des plages, et quelques usines qui constituaient alors le cœur du secteur industriel de Monaco, se dressent aujourd’hui des immeubles et un centre commercial.

Un projet ambitieux parce que les fonds marins tombent très rapidement sous la barre des -30 mètres. Et aussi parce que cette fois, il s’agit de gagner plus de 20 hectares. Au début, il était même question de 40 hectares. Mais le projet sera revu à la baisse. Et en 1966, le premier coup de pelleteuse est lancé. En 1971, la première pierre des constructions du quartier est posée. C’est un chantier colossal. En moins de dix ans la principauté de Monaco se verra agrandie de 220 000 m2, et 55 000 m2 pour sa capacité portuaire.

Ce projet titanesque est finalement rentré dans les habitudes des usagers. Ils sont peu nombreux aujourd’hui ceux qui, alors qu’ils dînent dans l’un des restaurants de la jetée, sont conscients qu’ils jouissent d’une surface totalement gagnée sur la mer. Une prouesse d’ingénierie et d’audace qui a valu au prince Rainier III le surnom de « prince bâtisseur ».