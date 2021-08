Flambée des cas positifs à la SBM, les syndicats des Jeux chargent certains clients VIP

Alors que la Société des Bains de Mer connaît une flambée des cas positifs à la Covid-19, la direction des ressources humaines du groupe avait recadré, ce mardi via une note d’information, ses salariés sur certains manquements aux règles sanitaires et renforcé son dispositif de mesures.

https://www.monacomatin.mc/sante/58-cas-positifs-parmi-les-salaries-de-la-sbm-a-monaco-la-direction-ecrit-une-note-au-personnel-706219

Un document interne pas au goût de l’intersyndicale des Jeux de la SBM (1). Ces derniers, dans un communiqué de presse, s’estiment "pointés du doigt par la direction " sur la situation sanitaire actuelle au sein de la société.

Celle-ci avait été jugée " critique " par le DRH, Jean-François Mariotte, dans cette note interne.

" La direction met en doute le respect du protocole sanitaire et les gestes barrières par les salariés sur leur lieu de travail. Ceci est inadmissible ", pestent les syndicats, jurant respecter « scrupuleusement toutes les mesures sanitaires mises en place sur leur lieu de travail » et se disant " conscients des risques et des enjeux ".

" Ils ne respectent pas les gestes barrières "

Au contraire, l’intersyndicale charge sa direction et… certains clients.

" Il serait judicieux de rappeler et de faire appliquer les gestes barrières et les prescriptions sanitaires à notre clientèle. Nous constatons, malheureusement au quotidien, que les mesures sanitaires ne sont pas appliquées au sein de nos établissements. En effet, certains de nos clients VIP et des agents de joueurs ne respectent pas les gestes barrières tels que le port du masque conventionnel et le lavage des mains au gel hydroalcoolique. De tels comportements sont le résultat d’une tolérance de notre direction vis-à-vis de ces derniers ", affirme l'intersyndicale des Jeux.

Celle-ci aurait alerté, oralement et par mail, de " cette situation inquiétante et du relâchement de certains clients. A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de leur part sauf la remise en cause de notre sérieux par le biais de cette note de service. "

(1) Il englobe huit syndicats, affiliés à la F2SM, à l’USM mais aussi autonomes.