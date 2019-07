Pour la deuxième année consécutive, Nata Lee, qui anime la section Fitness de l’association « Beausoleil Sports », propose une multitude d’animations « Sports Summer 2 », pour tout le mois de juillet à l’amphithéâtre du Devens (1).

Avec chaque jour, à 19 h, une activité différente au programme :

- Les incontournables Zumba fitness party alliant énergie, danse, partage, rencontre et dépenses énergétiques pour faire du sport en s’amusant... « Bien dans son corps, bien dans sa tête » est le moteur de Nata Lee. Avec des invités spéciaux : Aristote (Cannes) présent les 11 et 25 juillet, et Videlina Bushkova (Saint-Laurent-du-Var) le 18 juillet.

- Le circuit training tous les lundis (associant force et endurance au poids de corps), et exercices d’abdos /fessiers géant (prévoir un tapis) tous les mardis.

- Et pour finir « Strong party » ou fitness haute intensité, tous les vendredis.