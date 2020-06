Fitness et natation de retour aux Thermes marins de Monaco

"Nous avons renforcé les missions de nos prestataires de nettoyage. Il est évident que tout le personnel des Thermes marins participe aux obligations de désinfection des postes de travail. Chaque geste est devenu un geste unique pour tous les soins. Les espaces publics, les douches et les vestiaires font largement appel à un renforcement de la présence du personnel et des actions d’hygiène."



Aux Thermes marins, la directrice Christine Zoliec est omniprésente pour veiller à l’application stricte des gestes barrières et pour accueillir les abonnés en expliquant l’ensemble des consignes.

L’exercice n’est pas facile, il faut bien l’avouer, chacun ayant un avis très personnel sur le Covid-19.

Alors, quelques-uns ronchonnent un peu : mais la grande majorité des abonnés se réjouit de retrouver son bassin préféré après trois mois de fermeture.

Un compromis entre règles strictes et détente

Quoi qu’il en soit, la règle est la règle et les mesures édictées par la direction des Affaires sanitaires et sociales doivent être appliquées sous peine de voir l’établissement fermé de nouveau…

"Sont mis en place une série de protocoles auxquels participent toutes les personnes présentes aux Thermes marins, assurant ainsi une sécurité sanitaire optimale, explique Christine Zoliec. Nous avons par exemple établi une gestion des flux au sein de l’établissement par un circuit très efficace qui a nécessité de l’affichage et des mises en place minutieuses (mise à disposition de gel hydroalcoolique, prise de température…), toujours dans le respect des validations des institutions. Chaque collaborateur, quel que soit son rôle, a bénéficié d’une formation individuelle et personnalisée en relation avec ses missions. Il a également reçu tout l’équipement nécessaire à l’exercice de ses fonctions pour être rassuré et rassurer nos clients."



Des mots sérieux et des solutions drastiques qui doivent pourtant accompagner un moment de bien-être pour les clients.

Alors, comment conjuguer mesures sanitaires et activités de baignade, de sport et soins du corps ? "Par un généreux compromis entre l’application des règles sanitaires et la notion essentielle du plaisir et du confort de nos clients."



Depuis une semaine, le nouveau mode de fonctionnement des Thermes marins semble vite être assimilé. "Tous les jours, la fréquentation augmente progressivement dans la limite du respect des dispositions de distanciation sociale. L’envie de revenir est palpable et nous le constatons dans nos échanges avec les clients. Nous pourrons rétablir bientôt un périmètre d’activité similaire à l’année dernière avec la prochaine réouverture du restaurant."



En attendant de pouvoir déjeuner à table, les Thermes servent, depuis le bar, des salades et des salades de fruits, du snacking sucré et salé.

Et, d’ici quelques jours, des bento box seront servies en terrasse ou au bar.

Avec la réouverture de L’Hirondelle, les Thermes marins franchiront alors une nouvelle étape puisque tout le monde sera potentiellement invité à fréquenter le lieu. "Dès la réouverture de notre restaurant, nous pourrons accueillir nos clients à la journée. Nous devons préserver les mesures de distanciation sociale ce qui limite, à ce jour, globalement la fréquentation de l’espace balnéaire, lieu de repos privilégié de nos clients venant pour la journée."