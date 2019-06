La trêve estivale est arrivée. Après la diffusion de Volver d’Almodovar, l’Institut audiovisuel de Monaco a clôturé sa saison, vendredi soir, avec le rendez-vous « Monaco en films ». Et ils ont été environ 300 spectateurs à se retrouver au Grimaldi Forum pour assister, autour du prince Albert II, à la ciné-conférence sur un thème original : celui de Monaco et la mer.

Une histoire richement racontée et accompagnée par le duo Vincent Vatrican et Thomas Fouilleron, qui ont émaillé de leurs commentaires les cartes, photographies et images animées qui ont documenté le sujet au cours de la soirée.