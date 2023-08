Figure et mémoire des coulisses du Carnaval de Nice, Paul Sarracino n’est plus

Le masque qui rit. Le masque qui pleure. C’est le second qui est de circonstance aujourd’hui, puisque Paul Sarracino, vice-président de l’association des traditions locales La Remembrança Nissarda, s’est envolé au paradis des carnavaliers. Il avait 85 ans et laisse le souvenir d’une personnalité aux talents artistiques et humains pluriels.

Paul fut d’abord employé de la Ville de Nice. On le retrouve dans le privé, comme peintre en lettres et ensuite aux ateliers municipaux niçois, route de Turin. Ses activités se sont poursuivies au sein de l’ex-Comité des fêtes en tant que chef décorateur puis responsable de l’équipe technique pour les Fêtes et manifestations et théâtre de verdure. Troisième étape de son parcours festif: responsable de l’atelier de carnaval niçois afin d’initier les écoliers de la ville et du département à la confection des masques de carnaval.

Avec les artisans de la fête

Un travailleur Paul. Durant ses temps de loisirs et plus tard de retraite, cet ancien combattant qui fit la guerre d’Algérie et reçut honneurs et médailles militaires, endossa son costume de carnavalier pour travailler aux côtés des grandes familles d’artisans que sont les Povigna et les Pignataro.

À la Remembrança Nissarda, avant que la maladie ne le rattrape, il était vice-président et coresponsable de l’atelier-école de Carnaval. Autant dire qu’en compagnie de Félix Macri, président, cet être doux et patient qui vivait dans le partage, façonna de nombreux sourires émerveillés...

Une cérémonie religieuse aura lieu ce jeudi, à 9 heures, en la chapelle de l’athanée de Nice, 42, bis avenue Saint-Augustin. On pourra ainsi rendre hommage à un personnage, qui resta toute sa vie, tourné vers les autres...