Feux d’artifice, concerts de la Fête de la musique, animations... Tout est annulé cet été à Monaco

Au premier rang desquelles, le concours international de feux d’artifice Monaco Art en Ciel. Aucune des quatre soirées n’aura lieu cet été.

Même chose pour le carnaval estival du Rocher, U Sciaratu, qui devait se tenir le 10 juillet.

La mairie a aussi coupé le sifflet à toutes les animations prévues pour la Fête de la Musique le 21 juin, et bien sûr du grand concert qui est organisé chaque année sur les quais du port Hercule.

Le concert du gala de l’Académie Rainier III du 24 juin est aussi annulé. Comme les traditionnelles remises de prix organisées dans la cour d’honneur de la mairie chaque fin d’année.

Autre annulation, tous les concerts qui animent les soirées d’été au Square Gastaud à la Condamine n’auront pas lieu.

Il n’y aura pas non plus de jeux et d’animations sur les quais du port Hercule. Mais des espaces ombragés seront tout de même aménagés… pour se prémunir d’une éventuelle canicule annoncée!