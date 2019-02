Feu vert pour le Rallye Monte-Carlo historique Dans les coulisses de l’épreuve

Un ronronnement ambiant sur le port Hercule. La pluie qui tombe dru sur les capots peine à couvrir les échappements qui pétaradent. Sur le quai Albert-Ier, les voitures d’époque - immatriculées entre 1955 et 1980 - se positionnent en file indienne jusqu’à la rampe de départ. Après Athènes, Glasgow, Milan, Reims, Bad Homburg et Barcelone, c’est au tour des pilotes de Monte-Carlo de s’élancer sur l’asphalte pour rejoindre le lieu de concentration. A Buis-les-Baronnies, à 729 bornes d’ici, par les petites routes.

« La première voiture partie de Monaco est attendue là-bas, demain à 13h26 (lire aujourd’hui) », glisse Christian Tornatore, directeur de l’épreuve. Autant dire une nuit blanche de conduite suivie de deux spéciales dans la foulée. Mais certains ont une parade. « Si on est vraiment en avance sur le délai imparti, on s’arrêtera prendre un café, et pourquoi pas dormir. On a prévu les duvets et les boissons énergisantes », se marre Bernard Figuière au volant d’une Ford Escort RS 2000 MkII.

« Faire travailler le cerveau »

Plus loin, on retrouve Bruno Saby ancien pilote de rallye et ouvreur lors du dernier Monte-Carlo en...