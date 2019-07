Feu d’artifice orageux dans le ciel de Monaco

Papa, tu crois vraiment qu’il va y avoir le feu d’artifice avec tous ces éclairs ? », demande cet enfant en arrivant sur l’esplanade du port Hercule, hier soir peu avant 22 h. Ce gamin et finalement tout le monde se posent alors la même question. Normal : une heure plus tôt, il tombait des cordes sur la Principauté. Et quelques minutes avant la prestation des artificiers espagnols, les Hermanos Caballer, de nombreux éclairs zébraient encore le ciel et quelques gouttes de pluie laissaient craindre le pire.

Et puis, le miracle. 22 h 02. L’Espagne, une semaine après la Lituanie, lance ses premières fusées. Le thème du spectacle pyromélodique ? « Jouer avec le feu ». Pourtant réputés pour faire partie des meilleurs artificiers du monde, les Espagnols semblent justement avoir joué avec le feu, offrant un spectacle de qualité mais un peu mou, manquant de panache. Les pétards étaient-ils mouillés, rincés par les fortes pluies de l’après-midi ? L’Histoire le dira peut-être, plus tard. Les seules vraies émotions visuelles survenaient quand un éclair venait croiser le feu d’artifice. Ce dont les Espagnols n’étaient évidemment pas responsables…

En attendant, les Lituaniens peuvent dormir une semaine de plus sur leurs deux oreilles, dans cette édition du concours Monaco Art en Ciel.

Le public, enfin ces quelques centaines de personnes qui ont osé venir malgré le temps incertain, ont finalement passé une belle soirée, au sec, devant un feu d’artifice, puis un ciné-concert : un groupe jouant les musiques de film les plus marquantes de l’histoire du cinéma. Finalement, ça valait le coup de mettre le nez dehors.