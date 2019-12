Les lumières de Noël se sont allumées depuis quelques jours à Cap-d’Ail, prélude des fêtes et manifestations qui serviront de calendrier de l’avent pour les enfants de tous âges, pressés d’arriver au 25 décembre ou au Nouvel an, suivant les motivations.

Pour les plus jeunes, une adresse est à retenir : la boîte aux lettres installée depuis la fin novembre au centre de la place de la Liberté. Inutile d’y poster vos demandes aux impôts : cette boîte est réservée aux lettres destinées au Père Noël qui répondra à tous les courriers qui lui seront adressés avant le 24 décembre et où l’on aura indiqué un nom, un prénom et une adresse.

Veillée de Noël, demain

L’autre « Hotspot » des fêtes cap d’ailloises, c’est bien entendu le Château des Terrasses qui prend des airs de magie pour l’occasion. Demain, une veillée de Noël y est proposée pour les enfants de la ville entre 6 et 10 ans, sur inscription. Au programme : de la pâtisserie, des activités « Christmas DIY » (des activités manuelles) et un conte de saison dans un décor qui l’est tout autant. Le lendemain, samedi, dès le matin 10 h, les Terrasses offrent à chacun la possibilité de se promener à dos d’âne dans les allées du parc, de jouer dans des structures gonflables, de se faire maquiller ou de découvrir les animaux de la ferme. Pour ceux qui préfèrent des distractions moins physiques, un concours de belote est organisé par le CCAS à 13 h. À 16 h 30, un spectacle de magie rassemblera tout le monde avant un grand goûter à 17 h 30. Le mercredi suivant, les aînés de la ville retrouvent le chemin des Terrasses pour le grand repas de Noël du CCAS. Jeudi prochain, rendez-vous à l’église Notre Dame du Cap Fleuri pour un concert offert par l’école de musique à 18 h 30. Enfin, dernier rendez-vous des fêtes de fin d’année à Cap-d’Ail le vendredi 20 décembre. À 17 h, après des semaines de répétitions, les enfants de l’école André Malraux donneront un grand concert de Noël sur le parvis du Château des Terrasses avant l’apéritif traditionnel de Noël qui sera offert dans le parc du Château.