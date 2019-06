Fête populaire et hommage aux sauveteurs vendéens sur le port de Cap-d'Ail

Malgré la pluie qui a joué les trouble-fêtes ce dimanche à la mi-journée, la manifestation "Port en fête" à Cap-d’Ail a réuni ses fidèles.

Pour sa quatrième édition, le rendez-vous est resté sur sa ligne directrice : "Être une manifestation festive et populaire", rappelle Michel Perrin, directeur du port de Cap-d’Ail, qui en est à l’origine.

Et la promesse a été respectée par les familles qui ont pris part aux activités : concours de pêche, ateliers ludiques et autres démonstrations d’activités nautiques.

Hommage aux sauveteurs vendéens

Pour cette partie, l’équipe de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) était sur le pont, partenaire depuis quatre ans de cette journée à Cap-d’Ail.

Une journée particulière, trois jours après la disparition de trois sauveteurs de la SNSM, tués en intervention aux Sables-d’Olonne, où ils tentaient de venir en aide à un chalutier emprise avec la tempête Miguel.

"Les sauveteurs n’ont pas eu d’état d’âme pour intervenir", a rappelé Karine Lachèvre, la présidente de la SNSM de Menton qui a demandé une minute de silence pour leur rendre hommage. Le matin, trois roses rouges avaient été déposées sur l’eau, au large.

Une nurserie pour poissons

Un peu plus tard, les participants à cette journée ont pu aussi en savoir davantage sur l’environnement du port. Et découvrir par exemple que dans l’eau, sont logées des nurseries pour poissons. Depuis un an, cette nurserie permet aux petits poissons de grandir à l’abri des prédateurs.

Une manière de recréer de la biodiversité sur le littoral où la construction des ports avait chamboulé l’écosystème.