Dix images pour (re)vivre la Fête nationale autour de la famille princière à Monaco

Ciel bleu azur, soleil au beau fixe, vent absent. Le point météo compte, chaque 19 novembre, où la célébration de la Fête nationale peut tourner au calvaire en cas d’intempéries.

Le scénario 2023 n’aura pas été celui-là en ce dimanche béni des dieux du climat qui ont accompagné les festivités. Festivités entamées de bonne heure sur le Rocher pour le prince Albert II, portant l’uniforme de carabinier, et la princesse Charlène, vêtue de rouge de pied en cap, arrivés à la cathédrale vers 9h30 pour entamer la célébration.

Pour la prise d’armes dans la Cour d’honneur du Palais princier, le souverain était entouré de son épouse et leurs enfants suivant le protocole. Photo Jean-François Ottonello.

De retour au Palais après la messe d’action de grâce, le couple princier a retrouvé ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, pour continuer le rituel, en famille.

Dans les pas de son père, le prince héréditaire Jacques, portant lui aussi l’uniforme, a respecté le protocole, effectuant le salut militaire au passage des troupes de la force publique pour la prise d’armes dans la Cour d’honneur. Observée par la princesse Gabriella, en robe et bibi bleu marine, ne lâchant pas la main de sa maman.

Tel père, tel fils. Photo Jean-François Ottonello.

Une famille princière étoffée

Autour du couple princier et leurs enfants, les rangs de la famille princière se sont étoffés ces dernières années dans les branches des princesses Caroline et Stéphanie.

Les deux sœurs du souverain et tous leurs enfants et petits-enfants étaient de la fête pour la prise d’armes dans la Cour d’honneur. Seule la benjamine de la famille, Victoire - la fille de Marie et Louis Ducruet, née le 4 avril dernier - manquait (c’est bien normal) à l’appel.

La princesse Charlène aux côtés de ses enfants. Photo Jean-François Ottonello.

Certains de ses grands cousins auraient peut-être aimé faire de même? Les petits Balthazar Rassam (le fils cadet de Charlotte et Dimitri Rassam) ou Maximilian Casiraghi (le plus jeune enfant de Tatiana et Andrea Casiraghi) cinq ans tous les deux, ont parfois laissé échapper un bâillement ou cherchaient les bras de leurs mamans qui les invitaient à rester sages pendant les longues minutes de la prise d’armes. Des gestes enfantins spontanés soufflant un peu de vie dans ce protocole parfois aride de Fête nationale.

La princesse de Hanovre entourée de ses enfants. Photo Jean-François Ottonello.

La princesse Stéphanie avec ses filles et ses neveux. Photo Jean-François Ottonello.

Célébrer les vivants

Quelques minutes plus tard, aux fenêtres du Palais princier, les mêmes enfants, toujours en forme, n’ont rien loupé du défilé plus rythmé sur la place du Palais d’où s’élevait aussi le souvenir de leur arrière-grand-père, le prince Rainier III.

Dans la foule, l’intention présente, au-delà de se souvenir des disparus, était de célébrer les vivants. Et les hip hip hourra n’ont pas manqué pour applaudir aux fenêtres une famille princière ne boudant pas le plaisir de ce moment.

La population monégasque réunie place du Palais princier. Photo Jean-François Ottonello.

Le prince Albert II et la princesse Gabriella saluent la foule. Photo Jean-François Ottonello.

Timidement, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris part au mouvement. Un exercice qui n’est pas aisé face à la foule pour des enfants qui auront tout juste neuf ans dans quelques jours.

"Nos enfants incarnent le futur de la Principauté", disaient d’eux leurs parents dans une interview donnée en exclusivité à Monaco-Matin en début de semaine. Ce genre de rituel, leur permet, peu à peu, de préparer l’avenir...

La princesse Caroline. Photo Jean-François Ottonello.