Fête nationale : tout le programme

Pour ouvrir les festivités de la Fête nationale, le 13 juillet, la ville de Beausoleil accueillera « Show Time », une formation d’artistes-musiciens et de performers foulant les scènes françaises et internationales... Show Time joue un répertoire qui se veut large et varié, mélange de grands standards et de nouveautés répondant à l’attente de tous les publics pour faire la fête le temps d’une soirée !

Elle n’en sera qu’unique car qui dit performance, dit happening riche en surprises...

À l’affiche de cette soirée festive seront attendues deux invitées d’exception : la jeune et talentueuse Alycia Steel, une chanteuse de la nouvelle génération, ainsi que la star des années 80 Sloane, artiste émérite et très populaire qui viendra faire danser le public beausoleillois avec un répertoire spécial années 80 sans oublier son tube « Besoin de rien, envie de toi ».

La soirée « bal populaire » sera cette année un événement exceptionnel qui plaira à tous les publics de 7 à 77 ans... clôturée par un spectacle pyromusical.

Le lendemain, sous forme plus protocolaire débuteront les cérémonies du 14-Juillet à 10 h 45, avec un dépôt de gerbe au monument aux Morts, à l’Hôtel de ville, et un défilé patriotique en centre-ville.

A 11 h 45, cérémonie des couleurs place de la Libération, suivie du traditionnel discours et remise de médaille. Cette matinée se poursuivra par un apéritif d’honneur offert à la population.