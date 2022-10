Fête nationale: le programme des spectacles gratuits pour les Monégasques et résidents

Retrait des invitations

La distribution des invitations se fera à l’Espace Léo Ferré de 8h30 à 18h, sur présentation de la carte d’identité, de la carte de résident ou du livret de famille pour les enfants résidents.

Jeudi 3 novembre: Monégasques + conjoint et enfant (s).

Vendredi 4 novembre: Monégasques + conjoint et enfant (s) et résidents + conjoint et enfant (s).

Rappel : une place par carte dans la limite des places disponibles.

Savoir +

Rens. Espace Léo Ferré au +377.93.10.12.10.

Les Terrasses de Fontvieille, 25-29 avenue Albert II (2ème étage du Centre Commercial de Fontvieille)