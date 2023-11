Feu d’artifice, musique, humour...: ce qui vous attend pour la Fête nationale à Monaco

Portant la délégation d’animer la ville, les équipes de la mairie de Monaco ont imaginé pour la semaine de Fête nationale, du 13 au 19 novembre prochains, une série d’événements populaires destinés.

Acmé des animations : le grand feu d’artifice sera tiré samedi 18 novembre à 20 h 15 dans le ciel monégasque et bien visible depuis le quai Albert 1er où une sonorisation accompagnera le ballet aérien.

Un après-midi pour les enfants

Autre temps fort, le 15 novembre de 14 heures à 18 h 30, la mairie de Monaco a imaginé une "Fête nationale des enfants" à l’espace Léo-Ferré avec structures gonflables, activités ludiques, zones de foot, basket, grand circuit de voitures télécommandées de Formule 1.

L’événement sera ouvert pour les enfants de 4 à 12 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Stockfish à la Condamine

Épicentre de la vie populaire monégasque, le marché de la Condamine sera lui aussi à la fête.

Avec une soirée animée samedi 18 novembre à partir de 19 h 30 sous la halle (les places se réservent auprès des différents commerçants) et le lendemain midi, un stockfish géant sera préparé sur la place d’Armes avec possibilité de restauration sur place ou à emporter, sans réservation cette fois.

Deux spectacles à Léo-Ferré

Comme chaque année, les équipes de l’Espace Léo-Ferré ont misé sur une programmation originale avec deux spectacles proposés en ce week-end de festivités. D’abord, le samedi 18 novembre à 21 heures ce sera le trio loufoque Blønd and Blönd and Blónd ! qui investira la scène. Les trois comédiens incarnent une fratrie suédoise qui reprend des classiques de la chanson française sur un ton décalé pour un spectacle d’humour musical, rare dans ce domaine. Le lendemain, dimanche 19 novembre à 18 heures, virage à 180 degrés avec la venue d’Anna Chedid alias Nach et son univers pop rock. La benjamine de la famille Chedid prouvera que bon sang ne saurait mentir. Ces deux spectacles sont proposés à un public adulte, et aux enfants à partir de dix ans, accompagnés d’un adulte.

Comment retirer les invitations ?

La distribution des invitations pour assister aux événements s’effectuera en mairie et à l’Espace Léo-Ferré de 9 heures à 16 heures sur présentation de la carte d’identité, de la carte de séjour ou du Livret de Famille pour les enfants résidents. La journée du 8 novembre, seulement les personnes monégasques ou conjoints de Monégasques pourront s’y rendre. Jeudi 9 et vendredi 10 novembre la distribution sera ouverte aux Monégasques et résidents. Rappel: une place par carte dans la limite des places disponibles. Renseignements: 93.10.12.10