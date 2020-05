Fête et distanciation sociale? Les boîtes de nuit de la Côte d'Azur dans le flou

Concilier distanciation sociale et soirée en boîte de nuit, défi impossible? "On prône la convivialité et le partage, alors forcément c’est compliqué", sourit Mozart, directeur artistique de la discothèque Bisous Bisous, située au-dessus du casino du Palais des Festivals de Cannes.

Le confinement a stoppé net les centaines de fêtards qui se pressaient chaque week-end dans ce lieu au concept résolument décalé et détente: "On a fait notre plus gros week-end depuis l’ouverture (en juillet 2019, N.D.L.R.) juste avant le confinement!"

La raison? Une clientèle locale… et fidèle! "On pratique des tarifs abordables, et on travaille avec les gens d’ici. Si on rouvre demain, ça sera plein." Mais pour l’instant, aucune date ne se profile à l’horizon.

Des tests et des résultats rapides à l’entrée

Pas de quoi démoraliser le roi de la nuit cannoise qui fourmille d’idées."Tout le monde doit s’adapter, se réinventer en ce moment."

Il a par exemple mis en place des lives: les sets de DJ enregistrés au Bisous Bisous sans public – ("ça permet de faire vivre l’endroit malgré tout") – et retransmis sur les réseaux sociaux (sur l’application Twitch: Bisous Bisous club et sur les live Instagram, N.D.L.R.) les week-ends à partir de minuit, aux heures d’ouvertures des boîtes de nuit.

"On essaye de faire différemment. C’est peut-être utopique mais on ne lâche pas, il faut communiquer." La solution idéale pour lui? La mise en place de tests.

"Évidemment, ce n’est pas encore au point. Il faut trouver une formule avec un résultat rapide pour que les gens soient testés à l’entrée. C’est pour moi le moyen le plus sûr: une fois qu’ils sont dedans, ils font ce qu’ils veulent! Dans ce secteur d’activité, faire appliquer les mesures barrière serait vraiment compliqué."

Fidéliser les fêtards lorsque l’activité reprendra passera aussi par une reconquête du public local. "Pourquoi pas mettre en place un système de ‘‘pass’’ pour les habitués par exemple? Sur la Côte d’Azur, on a parfois l’impression que certains établissements ont tourné le dos aux locaux au profit d’une autre clientèle. C’est aussi le moment de corriger le tir."