Fête de la musique : Une soirée reggae à Monaco à vous de choisir ! Les Sablettes à Menton : le spot à ne pas manquer

Monaco

La Condamine

- Square Gastaud (kiosque)

18 h - 19 h 30 : Orchestre municipal de jazz (jazz)

- Place d’Armes

14 h - 15 h : Leeps (pop rock)

15 h 30 - 16 h 30 : The Where (rock)

17 h-18 h : Dedicate (pop rock)

- Marché de La Condamine

19 h 30 : Suspicious Minds (rock)

- Rue Princesse Caroline

10 h - 12 h : Golden Jazz-Band (dixieland)

- Apero Pizza (Allée Lazare Sauvaigo)

18 h 30 - 21 h : Highwood (pop rock)

Place des Moulins

12 h - 15 h : Princesse de Nuit (pop rock)

Fontvieille (parvis du centre commercial de Fontvieille)

12 h - 13 h 30 : Dulumba (percussion).

Cap-d’Ail

Beausoleil

Replongez-vous dans les années 80 ! Sur la place de la Libération à 21 h. Soirée années 80 et pop française avec en guest Marjorie des L5 et Sabine Paturel.

La Turbie

De 19 h à 23 h, place Théodore-de-Banville (gratuit). Au programme, un voyage musical gratuit dans le pop-rock avec des reprises des Pink Floyd, des Beattles, des Rolling Stone, de Nirvana et bien d’autres références. C’est le groupe Klax’on qui assurera votre soirée.

Aujourd’hui, vous pourrez enchaîner écouter le groupe Dulumba à 12 h à Fontvieille et Suspicious Minds à 19 h 30 aux Halles du Marché de La Condamine. Mais le groupe à ne pas rater, c’est Jahneration, le duo de chanteurs de reggae et hip-hop. Les deux jeunes Parisiens vous offriront un concert au port Hercule avec une première partie assurée par Tracy De Sa, à partir de 21 h.

« C’est une super artiste. C’est une rappeuse très talentueuse. » Voilà comment la décrit Théo, chanteur de Jahneration.

Jahneration, ce sont deux amis, Theo et Ogach. Ils se sont lancés dans la musique en 2009, dans un style qui leur est propre, mélangeant reggae électro et hip-hop. C’est en 2011 qu’ils se sont vraiment fait connaître grâce à leur titre en collaboration avec le chanteur Naâman, « Me nah fed up ». Deux ans plus tard, en 2013 ils sortent un premier EP, « The Foreworld », qu’ils produisent eux-mêmes. Tout ça avant d’intégrer le catalogue du label parisien Ovastand avec qui ils se lancent dans une tournée d’une soixantaine de dates à travers la France et l’Inde. Un enchaînement d’événements auxquels s’ajoute un nouvel album, « Jahneration », en novembre 2016, récompensé par le prix du Meilleur album French Touch et celui de Révélation de l’année aux Victoires du reggae.

Après plus d’une centaine de dates et une pause consacrée à la préparation d’un nouvel album, c’est donc au cœur de la Principauté que les deux jeunes feront leur retour sur scène. Accompagnés de leurs mélodies accrocheuses et leurs paroles encourageantes, vives et remplies d’espoir. Pour nous comme pour eux, leur venue à Monaco pour célébrer la Fête de la musique est un plaisir. Ce qu’exprime avec joie Théo : « On n’est jamais venus à Monaco, et c’est hyper intéressant de développer notre musique autre part qu’en France. Et représenter la Fête de la musique dans la Principauté, c’est un grand honneur et une fierté. »

Comme chaque année, pour la Fête de la musique, l’esplanade des Sablettes sera bien animée. Un endroit emblématique, à Menton, pour s’amuser.

Dans un cadre parfait, au bord de la plage, entre le port de Garavan et le Vieux Port. Entre amis ou en famille, dans les deux cas c’est une belle soirée en perspective. Et il y en aura pour tous les goûts. Chansons américaines, françaises, pour vous rappeler de bons souvenirs.

Un programme tout en couleurs

De 19 h 30 à 20 h 30, vous pourrez danser grâce à la chanteuse Mélanie. Elle interprétera des chansons françaises et internationales. Des tubes connus de tous, que vous entonnerez à tue-tête. A coup sûr.

Puis, jusqu’à minuit, le chanteur de soul, Lorilo, vous fera une rétrospective des tubes américains des années 50 à 70. Il a longtemps fait partie du groupe Gospel Harmony. Mais pour la Fête de la musique, il chantera dans divers registres. Jazz, blues, rythm’n’blues, funk, rockabilly. Lorilo sera accompagné de sa guitare et de ses bandes-son. Et chacun pourra s’amuser comme il l’entend, les pieds dans l’eau.

Dans cet espace convivial que sont les Sablettes, l’ambiance sera au rendez-vous.

Menton

Parvis du musée Cocteau :

De 9 h 45 à 10 h 45 : le chœur des enfants des classes de CP des écoles de Menton.

Place de la mairie :

De 17 h 30 à 21 h : classes du Conservatoire de musique (chœur d’adolescents, chorale d’enfants et orchestres).

Place Loredan-Larchey :

De 15 h 30 à 17 h : l’association ACICC (Auteurs compositeurs interprètes chanteurs comédiens), « Pourquoi pas nous ? » et « Au plaisir des mots » vous proposent de la variété française et italienne.

Jardin Elisée Reclus :

De 19 h à minuit : « Menton C’est vous ! » et « Si on chantait » présenteront des variétés françaises et internationales.

Esplanade Francis Palmero :

De 20 h à 21 h : les groupes Fortuna Styx, De Chepsi, et les lycéens de Pierre-et-Marie-Curie proposent différentes variétés de musique. De 21 h à 22 h 30 : Sourires et mélodies, variétés. De 22 h 30 à minuit : Clément Althaus et Christelle Bernard présenteront des chansons pop rock.

Salle Saint-Exupéry :

De 21 h à 23 h : Arts Paillettes 2000 présentera de la danse, des chansons françaises et internationales.

Basilique Saint-Michel :

De 21 h à 23 h : Le Chœur des Anges avec Dominique Baubet, organiste titulaire, Christina Collier, soprano, Hervé Feraud, trompettiste et Johann Mortara, ténor.

Roquebrune

Esplanade Jean-Gioan :

De 18 h à 20 h, démonstrations de danses, flash mobs.

De 20 h à 21 h, prestations de danses et de chants et de mixage audio.

De 21 h à minuit, variétés avec l’orchestre italien Daniele e i Baronetti.

Sospel

Place des Platanes :

Duo de jeunes musiciens, le groupe Electrochok, démonstration de Twirling bâton. Barbecue et buvette, au profit des associations organisatrices : la Boule sospelloise et l’association Escale.

Tende

Musée des Merveilles :

A 14 h 30 : « À quelle époque l’homme a-t-il fait de la musique ? » Découverte des premiers instruments sonores qui remontent aux périodes préhistoriques, faire sonner des flûtes en os, des rhombes en bois de renne et autres instruments en terre cuite…

Place de la mairie :

A 21 h, barbecue et « Speggi Gonzales » en live, suivi du DJ Master, Delirium Concept and a « Special Guest ». Barbecue au profit de l’association Tend’Aime.

Gorbio

Place de la République :

A 20 h 30, démonstration de salsa solo par Alex et ses élèves, puis de rock par Gilbert et ses élèves ; animation musicale par Bruno (voix et piano) et Adriano (batterie) qui forment le groupe Allegria pour chanter des chansons italiennes, soirée DJ avec Gilbert.

Breil-sur-Roya

Place Bianchéri :

11 h : Percussions de l’Eolienne.

17 h 30 : L’écho du lac.

Place Briancon :

18 h 45 : salsa, zumba. 20 h : Chorale « Vallée de chœur ». 20 h 30 : « Chambélias » (rap).

21 h : concert du groupe Bandjooo. Repas partagé.

La Brigue

Restaurant Auberge Saint-Martin :

De 19 h à 20 h, apéro chantant.