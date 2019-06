Fête de la mer aujourd’hui : encore un joli programme

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la mer à Monaco, ce samedi 29 juin, la marina du Yacht-club va se transformer en véritable terrain de jeu, pour permettre aux plus jeunes comme aux adultes de découvrir les dernières tendances dans le domaine des loisirs balnéaires.

Cette journée, où tout est gratuit (1), est une occasion pour les familles de venir s’amuser grâce aux nombreuses activités : toboggan géant, initiation à la voile, au kayak des mers ou au kite surf, atelier de paddle, baptêmes de plongée ou de bulles d’eau pour les plus petits…

Hommage aux sauveteurs

Ces animations seront ponctuées par la parade nautique entre les deux ports de Monaco et les chants du Chœur d’enfants de la chorale de l’Académie de Monaco.

La Fête de la mer débutera à 10 h avec sa traditionnelle parade nautique, qui, à la suite du tragique accident du 7 juin dernier aux Sables-d’Olonne, rendra hommage aux trois sauveteurs de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) qui ont péri en mer au cours de leur opération de sauvetage. L’archevêque de Monaco procédera à une bénédiction et une couronne de fleurs sera jetée à l’eau en leur mémoire. La tête du cortège sera menée par le bateau de la SNSM de Menton, suivi des deux vaisseaux ambassadeurs du YCM, Tuiga et Malizia II. Tous les capitaines et leur navire seront les bienvenus pour participer à la parade qui commencera devant le Musée Océanographique de Monaco pour finir au Yacht-club de Monaco.

Les nouveautés 2019

Cette journée se poursuivra avec de nombreuses activités : baptèmes de plongée dans la piscine du Yacht-club, toboggan géant depuis la terrasse au 5e étage du bâtiment, paddle, kayak, bulles d’eau… Et cette année, de nouvelles activités seront proposées : flite-board, pedal-board, pêche sur simulateur, bateaux électriques à l’essai… Pour les découvrir, enfilez un maillot et rendez-vous au pied du Yacht-club, de 10 h à 17 h.