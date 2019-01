Festival du cirque à Monaco : avec ou sans animaux ? Cap-d’Ail : les opposants se font entendre

Il y avait foule samedi après-midi sous le chapiteau du Festival du cirque de Monaco. Pas de spectacle à l’affiche, mais une après-midi portes ouvertes pour le public.

Une formule qui a séduit. D’abord parce qu’elle est gratuite. Ensuite parce qu’elle est rapide - une heure et demie, assez pour capter et conserver l’attention des jeunes enfants. Enfin parce qu’elle permet au public de voir l’envers du décor et le travail des familles de cirque avec leurs animaux. C’est l’engagement du Festival international du cirque de continuer à proposer des numéros de cirque traditionnels avec des animaux, en dépit des voix s’élevant sur ces pratiques un peu partout.

Comme l’an passé, la princesse Stéphanie, qui préside le Festival, propose aux visiteurs de signer une pétition pour défendre cette tradition. Et à voir l’émerveillement du public, hier, voyant défiler lions,...