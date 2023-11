Pour des raisons de sécurité, alors que de fortes rafales de vent soufflaient sur Monaco, la mairie de Monaco avait décidé de suspendre les accès à la Foire Attraction ce vendredi après-midi.

Les conditions météo s'étant calmées, les manèges et les stands ont pu rouvrir aux alentours de 16h.

Pour rappel, la Foire Attractions est ouverte tous les jours à partir de 11h pour les stands alimentaires et manèges enfants jusqu'à 23h le soir (sauf les vendredis et samedis et les veilles de jours fériés à minuit).