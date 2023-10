Fermée en raison de la météo, la Foire attractions ouvrira finalement à 17h30 ce vendredi

La Foire Attraction va finalement pouvoir ouvrir ses portes au public à 17 h 30 alors que le ciel a commencé à se dégager en milieu d’après-midi.

Manèges et gourmandises resteront sur l’esplanade du port Hercule jusqu’au 19 novembre.

Comme chaque année, les plus jeunes retrouveront leurs attractions favorites (Combat Spatial, Jumping Frog…) et les plus audacieux embarqueront à bord de manèges à sensations fortes (Extazy, Mega Dancer…).

De nouvelles attractions sont à découvrir : la King Tower (un shoot à 130 km/h, en rotation autour d’un axe, permettant de s’élever à 45 mètres au-dessus du sol) et la Jump Zone (parcours de trampolines).

Ouverte tous les jours de 11 h à 23 h, sauf les vendredis et samedis et les veilles de jours fériés à minuit. Le 18 novembre, veille de Fête Nationale, fermeture exceptionnelle à 1 h.