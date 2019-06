Femme agressée sauvagement, interdiction de boire, ligne 4 du tram: voici votre brief info de jeudi soir

Femme agressée sauvagement. Le papa de la femme de 37 ans qui a été violentée, le soir de la Fête de la musique à Nice, témoigne. Il connaissait l’agresseur. La victime a enfin pu être entendue à l’hôpital par les enquêteurs.

Interdiction de boire. Des parents d'élèves ont écrit au rectorat pour se plaindre de "méthodes scandaleuses" dans une école de Nice. La directrice est accusée d'interdire aux enfants de boire pendant les récréations. Mais la réalité semble plus complexe...

Ligne 4 du tram. 2026. À cette date, on devrait pouvoir monter dans un tramway à Nice pour se rendre à Cagnes-sur-Mer (et inversement). Un projet dans les cartons de la Métropole depuis dix ans mais dont les détails ont été confirmés mercredi. On vous dévoilé le tracé en images.