Faut-il légiférer sur les loyers des baux commerciaux face au coronavirus ?

Au milieu, le gouvernement qui appelle civisme et à l’effort de tous. Et à ses côtés, le Conseil national, plaide la piste législative.

Lundi soir en séance publique, les élus ont présenté une proposition de loi, pour au regard de la crise, prendre diverses mesures en matière de baux à usage commercial, industriel ou artisanal et de baux à usage de bureau.

Ingerence?

"Une demande pragmatique et responsable" souffle Corinne Bertani, qui a rapporté ce texte devant l’assemblée, visant à réduire le loyer des locataires de ces espaces, sans léser les propriétaires. Ou l’art de trouver comment ménager la chèvre et le chou.

"Depuis le début de cette crise sanitaire, de très nombreux professionnels, souvent des petits commerçants, ont alerté notre assemblée sur les difficultés financières qu’ils rencontraient dans le cadre de leur relation contractuelle avec leurs bailleurs, ces derniers étant, pour une partie d’entre eux, peu enclins à accepter des reports de paiement des loyers. Certes, le Conseil National aurait assurément préféré ne pas avoir à proposer une telle mesure, en ce que celle-ci peut être perçue comme une ingérence dans la sphère des relations purement privées, au préjudice potentiel des bailleurs et propriétaires" plaide l’élue dressant un état des lieux.

La proposition de loi propose une mensualisation et le rééchelonnement des ces loyers professionnels. Sur la base du remise de 20 % faite par le bailleur tant que la crise durera.

Et le report de 30 % du loyer mensuel, sur les deux trimestres complets suivant la période de suspension. Ainsi, les bénéficiaires de la remise n’auraient à payer que 50 % pendant la période de crise.

"Le bailleur qui persisterait à réclamer la totalité du loyer professionnel, nuirait en réalité à ses propres intérêts, puisqu’il favoriserait le défaut de paiement de son locataire" continue la conseillère nationale.

"S’il venait à souhaiter rompre le contrat du fait de ce défaut de paiement, non seulement il ne pourrait pas recouvrer les sommes qui lui sont dues, puisque le locataire ne pourrait précisément pas payer, mais il prendrait le risque de se priver de loyers professionnels pour l’avenir".

"Trouver le bon réglage"

Une stratégie de gagnant/gagnant en somme? Pas sur que tous les propriétaires de locaux l’entendent ainsi.

Pour le président de la commission des Finances, Balthazar Seydoux, "il ne s’agit pas de porter atteinte au droit de propriété mais de soutenir des entreprises pour éviter de faire faillite. C’est un minimum obligatoire. Nous félicitons les bailleurs qui ont déjà fait preuve de solidarité, il convient à chacun de participer à l’effort collectif".

Pour autant la question n’est pas tranchée au gouvernement, qui a accueilli la proposition de loi des élus, en promettant un retour rapide sur ces questions.

"Nous partageons l’objectif et la philosophie de la proposition de loi, car nous ne souhaitons pas qu’à la sortie de crise, il n’y ai plus de commerce en Principauté, mais nous entrons dans un domaine dans lequel la loi ne s’immisce pas" explique Serge Telle. "Au nom de la solidarité nationale, nous allons travailler pour trouver le meilleur réglage entre le droit de propriété, le besoin de le suspendre compte tenu des circonstances exceptionnelles et éviter que les activités s’effondrent".