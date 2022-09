"Faut-il attendre qu’il y ait un gros problème?": les riverains en colère après l'ouverture la nuit de ce jardin public de Nice

Les riverains du jardin Léopold-Sédar-Senghor à Saint-Roch ne décolèrent pas: depuis le début de l’été, les grilles du parc ne sont pas systématiquement fermées le soir à l’heure prévue (20 heures jusqu’au 30 septembre, 18 heures à compter du 1er octobre). "Ça a commencé mi-juin. Le 19, comme ça arrive régulièrement, le jardin est resté ouvert. Un groupe de personnes a organisé une fête. Nous avons été embêtés par la musique jusqu’au beau milieu de la nuit, se souvient Fabien, qui habite juste à côté. Nous sommes au moins trois personnes à avoir appelé la police municipale mais personne ne s’est déplacé pour faire cesser ce tapage. J’ai contacté la police nationale, elle m’a légitimement répondu qu’il n’était pas de son ressort d’intervenir dans un espace municipal. J’ai donc rappelé la municipale: j’ai eu quelqu’un en ligne qui a fini par me dire clairement qu’il ne comptait pas envoyer de patrouille car cela risquait de mettre ses collègues en difficulté parce que le quartier est, selon lui, trop dangereux. Dois-je en conclure que nous n’avons qu’à nous débrouiller tous seuls?"

Parfois c’est fermé, souvent ça reste ouvert

Durant l’été, les grilles sont régulièrement restées ouvertes. "De temps en temps, la police municipale vient les fermer le soir. Parfois plus tard que prévu mais à la limite, ce n’est pas grave. Le problème est que lorsque le jardin reste ouvert, des individus viennent y traîner: il y a du bruit et personne n’intervient." Fabien a saisi le médiateur de la Ville de Nice. "Ils m’ont dit avoir sollicité les services concernés afin d’examiner ma demande."

Le voisin de ce parc, fréquenté par de nombreuses familles en journée, craint que le problème persiste. "À force, tout le monde va savoir qu’il n’est pas fermé la nuit. Et il risque d’y avoir de plus en plus de bandes qui traînent. Cela pourrait poser un problème de santé s’ils venaient à laisser traîner des bouteilles d’alcool vides ou des seringues."

"Faut-il attendre qu’il y ait un gros problème?"

L’homme confesse se sentir inaudible: "On a l’impression que personne ne se soucie de ce qu’il se passe dans le quartier, c’est dommage."

Pendant ce temps, il continue de relever les jours où le jardin reste ouvert. "Cela arrive plusieurs fois par semaine." Ce n’est pas toujours évident de l’extérieur car la porte peut être fermée sans être verrouillée. "Il suffit de la pousser pour voir mais régulièrement, je vois de chez moi les grilles grandes ouvertes. Faut-il attendre qu’il y ait un gros problème pour que ça change?"

Sollicitée, la municipalité n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.