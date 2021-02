Fans de mangas, tenez-vous prêts, le tome 3 de "Blitz" sort bientôt!

Celui qui a excellé dans la création de jeux vidéos et de dessins animés n’était pas forcément destiné à se tourner vers l’écriture, mais sa passion l’y a presque contraint.

"J’aime les échecs sans avoir jamais été un grand fanatique. En revanche, j’ai dévoré des licences comme Olive et Tom, Dragon Ball ou Death Note. La culture manga, et plus largement japonaise, m’a donné envie de me lancer dans ce projet un peu fou. Au début, on ne s’attendait même pas à un potentiel succès.

Aujourd’hui, j’ai une équipe formidable avec un mangaka, Daitaro Nishihara, et des intervenants incroyables comme Garry Kasparov, protagoniste et conseiller sur l’écriture. Mais également un grand maître japonais, Sosho Yamada, qui nous fait découvrir la méditation, ou Alexis Champion, spécialiste de l’intuition."