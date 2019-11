Fanny Ardant prête sa voix à Duras au TPG

Valse de programmation au théâtre Princesse-Grace. Le 28 novembre, l’établissement devait accueillir Frédéric Mitterrand. Ce dernier ayant annulé sa tournée, c’est finalement un spectacle d’un autre genre qui sera proposé à cette date : La passion suspendue. Une pièce de Bertrand Marcos, fondée sur les entretiens de Marguerite Duras avec la journaliste italienne Leopoldina Pallotta della Torre.

Entre 1987 et 1989, le succès foudroyant de L’Amant fait de Duras une écrivaine mondialement reconnue. Elle accorde alors une série d’entretiens au cours desquels elle se confie en toute liberté sur sa vie et son œuvre. Des échanges qui auraient pu tomber dans l’oubli - ils n’ont été publiés qu’une seule fois en italien - mais sortis de l’oubli et édités en français il y a quelques années, leur donnant une valeur de témoignage, culte pour certains.

Une passion

Pour prêter sa voix et son corps aux pensées de l’écrivaine, c’est Fanny Ardant qui incarne Duras dans ce spectacle qui a conquis le public parisien.

« C’est un texte qui retranscrit parfaitement l’âme exceptionnelle de Marguerite Duras. Il m’a frappé de plein fouet il y a quelques années et m’a toujours suivi depuis. J’y suis revenu régulièrement, et ai pris plaisir à relire des passages, ici et là. Mais ce n’est que plus tard que j’ai imaginé porter le texte à la scène, lorsque j’ai rencontré Fanny Ardant, et que nous avons entamé un travail de plus en plus approfondi sur cette passion commune qui est la nôtre : Marguerite Duras », détaille, dans le dossier présentant le spectacle, le metteur en scène Bertrand Marcos, qui partage la scène avec Fanny Ardant.

Un rendez-vous singulier, surprise de la programmation d’automne du théâtre Princesse-Grace, qui devrait vite trouver son public.