"Faire vivre son courage": Monaco honore le sergent Thierry Pérard, mort au feu lors d'une intervention

Devant la famille du défunt sergent Thierry Pérard, placée sous une tente blanche, devant les combattants du feu en tenue, les autorités civiles, religieuses et militaires. "Vous, la famille et les amis. Nous, les frères d’armes. Nous venons de perdre trop tôt, de façon trop violente, un être cher. Incontestablement, il va nous manquer. Il nous manque déjà", a introduit le chef des corps des sapeurs-pompiers de Monaco.

Entre son service dans cette petite commune des Bouches-du-Rhône et son arrivée en Principauté, à l’été 1995, Thierry Pérard s’engage dans la marine nationale pour y réaliser son service militaire en tant que marin-pompier à la base navale de Brest. Puis, "dès son incorporation à Monaco, il se distingue rapidement par ses excellents résultats, son envie de servir, sa volonté de réussir", souligne le chef de corps.

Il gravit logiquement les échelons. Caporal, le 1er avril 2008. Sergent, le 11 novembre 2018. "Tout au long de son parcours, il nous a montré de belles qualités humaines et un sens du devoir hors du commun. C’était un homme d’action, réfléchi, rassurant en toutes circonstances et d’un calme face au danger, ce qui caractérise les soldats du feu expérimentés."

"Vous ferez vivre le courage de ce combattant du feu"

Médaillé à plusieurs reprises ces dernières années (*), le sergent Thierry Pérard avait, aussi, été félicité pour ses interventions remarquées dans d’autres violents feux d’appartements. En mai 2012, au 20 boulevard d’Italie, puis au 56 Avenue du Trois-Septembre à Cap-d’Ail en décembre 2016. "Sa vie était de se donner pour les autres, de se donner pour aider, secourir et servir, de se donner par amour pour sa famille, pour sa fille Mathilde."

Et s’adressant à ses hommes : "A chaque intervention, vous vous rappellerez et ferez vivre le courage de ce combattant du feu pour qui seul la mission comptait (...) Son dernier engagement exemplaire, qui l’a conduit à laisser sa vie pour les autres, restera gravé dans les mémoires du Corps et nous oblige à y rester toujours plus fidèle."

* Médaille d’honneur de 1re classe en vermeil ; médaille de reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque en bronze ; médaille du Mérite national du sang en bronze.