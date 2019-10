Ce lundi, à l’heure de la pause méridienne, les forains ont ouvert leurs attractions spécialement et gratuitement aux écoliers demi-pensionnaires de La Turbie : tour à tour, en trois groupes, les élèves de primaire et de grande section de maternelle sont montés sur la place Neuve pour profiter des structures gonflables, du manège, du lancement de cerceaux (juste pour s’entraîner, sans gain) et, pour les plus petits, de la pêche aux canards.

Ce lundi, à l’heure de la pause méridienne, les forains ont ouvert leurs attractions spécialement et gratuitement aux écoliers demi-pensionnaires de La Turbie : tour à tour, en trois groupes, les élèves de primaire et de grande section de maternelle sont montés sur la place Neuve pour profiter des structures gonflables, du manège, du lancement de cerceaux (juste pour s’entraîner, sans gain) et, pour les plus petits, de la pêche aux canards. Cette petite fête a pu se dérouler avec le soutien du personnel de la mairie, mobilisé, et sous la protection des policiers municipaux. Les forains donnent rendez-vous à tous les enfants jusqu’à aujourd’hui. Dès 14 h, ils offriront leurs attractions à mi-tarif aux enfants de la commune, tandis que le comité des fêtes proposera des animations et jeux gratuits.