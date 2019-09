"Faire de l’agriculture biologique de proximité et à des prix abordables", le projet de cette agricultrice à Ollioules

Succès des légumes non calibrés

C’est cette notion de proximité, justement, qui la différencie des produits bios que l’on trouve en magasin. Parce que les siens n’ont pas la même apparence. Les légumes d’Isabelle ne sont pas calibrés...et les clients en raffolent. Comme quoi.

"Nous ne faisons pas de publicité mais on a de plus en plus en plus de personnes qui viennent chez nous grâce au bouche-à-oreille. Il vaut mieux arriver dès l’ouverture à 9 heures, d’ailleurs, car on ne sait jamais quelle quantité de légumes l’on va bien pouvoir proposer."

Isabelle verse aussi dans la biodynamie. Parfois moqué par certains car teinté d’ésotérisme, ce type d’agriculture prône simplement le respect de la terre par l’utilisation de produits uniquement naturels.

Les cultures se font aussi suivant l’inclinaison de la Lune et des constellations. Cela influerait notamment sur la qualité de la terre. De plus en plus d’agriculteurs font ce choix.

"La différence se ressent, mes semis poussent en trois jours et donnent des légumes beaucoup plus robustes. J’utilise aussi des coquilles d’œuf afin de fabriquer mon engrais. On expérimente chaque jour pour essayer de trouver des solutions. C’est ce qui manque le plus dans notre milieu : la recherche et le développement."