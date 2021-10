Facebook censure la page de la Banque alimentaire, la collecte pour les plus démunis en danger

Une image qui ne serait donc pas passée comme un appel à la générosité. "Ce qui est difficile, c’est que nous n’avons pas eu de contact avec Facebook, on ne comprend pas, on n’a eu personne avec qui échanger…"

Depuis plusieurs jours, l’entité des Alpes-Maritimes se retrouve le bec dans l’eau, privée de sa page Facebook. Une problématique lourde de conséquences comme l’explique Pascale Montrol-Amouroux, œuvrant au sein de l’organisation humanitaire: "On a une communauté de 1.000 internautes qui nous suivent. Ce n’est pas colossal, certes, mais c’est un réel relais pour nos actions. Cela nous permet aussi de communiquer lorsque l’on reçoit des dons et aides venant d’entreprises, par exemple."

La Banque alimentaire ne peut plus alimenter ses réseaux sociaux. Un comble? Non. C’est bien pire que ça.

D’autant plus que cette mauvaise surprise arrive vraiment au plus mauvais moment: "Notre grande collecte se déroule les 26 et 27 novembre dans les magasins du département. C’est un rendez-vous capital. D’autant plus en cette période…"

Pour rappel, l’an passé, ce sont 165 tonnes soit 330 000 repas qui ont pu être récoltés grâce à la générosité du grand public: "L’enjeu est énorme. Nous avons des manques dans l’entrepôt. Les relais sur Internet sont primordiaux. D’ailleurs, nous avons Dante, capitaine de l’OGC Nice, comme parrain cette édition. Si on ne peut pas valoriser cette opération, cela met tout en péril…"

Contactée, l’entreprise Facebook France n’a pas donné suite à nos demandes concernant la page de l’association.