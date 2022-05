Face au flux de touristes, comment éviter la saturation de certains sites de la Côte d'Azur

D’Helsinki - où l’on visualise le taux de fréquentation des sites en direct sur une carte, nous laissant ainsi la possibilité d’éviter la foule - à Amsterdam - contrainte de revoir sa com et ses méthodes en étant passée de 5 millions de touristes à 18 millions en 10 ans -, en passant par les Calanques de Marseille ou Porquerolles, l’expert a présenté plusieurs scénari inspirants. Ainsi que les outils qui vont avec.

Sur la Côte d’Azur, ce sont des données à prendre sérieusement en compte. La mer, le climat, les sites remarquables ont tendance à en faire une destination privilégiée. Sans compter que les 40% de personnes qui ne feront pas leurs valises auront aussi envie et besoin d’un été distrayant… Pour les professionnels du tourisme, tout ça s’anticipe et s’organise.

Une appli pour sortir des sentiers battus… et trop fréquentés

L’occasion pour Audrey Bianchi, chargée de développement tourisme pour la CCI Côte d’Azur (chambre de commerce et d’industrie) de lever le voile sur un projet de longue haleine: la création de l’application "Oh! My Côte d’Azur". Développée avec Pascal Ruscica, directeur de We Love et cofondateur de The Virtual Propaganders, elle offre la possibilité d’une gestion fine du flux touristique. Elle offre surtout une expérience immersive.

Le circuit proposé est le fruit de moult rencontres et d’échanges.

L’utilisateur se voit proposer un itinéraire qui sort des sentiers battus sans pour autant le priver de sites incontournables. Le département est riche, il y a de quoi ne pas aller piétiner le même lopin de terre.

Pascal Ruscica détaille: "Le circuit proposé est le fruit de moult rencontres et d’échanges. J’ai moi même apprécié chaque lieu. A pieds, à vélo… L’idée c’est d’offrir une expérience riche et agréable." Une escale à chaque fois enrichie d’infos. "Parce que je me suis rendu compte que lorsque je me trouvais quelque part, j’avais envie d’en savoir plus. De comprendre, de connaître l’histoire, d’aller plus loin."

Sortie annoncée fin juin.