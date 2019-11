Au terme d’un match engagé jusqu’à la dernière seconde, les filles de Monaco basket Association ont su trouver les failles dans la défense pyrénéenne grâce notamment aux 22 points de Mélanie Plust. Dans le premier quart-temps, la défense monégasque, omniprésente, est pleine d’envie et de détermination à l’image notamment de Laure Pottiez qui a beaucoup communiqué avec ses partenaires.

En terminant le premier quart avec 7 points d’avance, les joueuses de Tarasenko voulaient continuer sur leur dynamique. Mais lors du second quart-temps, Orthez revenait à deux petits points (19-17) en ayant une belle réussite à 3 points. Le jeu monégasque est plaisant à regarder avec un beau jeu latéral rapidement exécuté. Sauf qu’Orthez repasse devant pour la première fois de la rencontre (25-27 23’). MBA a dû se passer de plusieurs éléments indisponibles pour cette rencontre pour blessures ou sélections et a dû compter sur des jeunes de l’équipe réserve qui ont tout donné. L’emblématique capitaine monégasque Coralie Magoni est alors rentrée sur le parquet et de suite, la donne a été inversée. MBA est repassé devant au tableau d’affichage grâce à sa justesse technique au dribble mais également au shoot. Monaco Basket Association s’impose 78 à 72 malgré une belle opposition qui a mis en difficulté le groupe monégasque dans le dernier quart-temps. Le prochain match à domicile se jouera le 14 décembre face à l’ASVEL pour un match au sommet.