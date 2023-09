Quatre questions que vous vous posez (peut-être) sur l'extension du stationnement payant à Beausoleil

Depuis le 4 septembre, le stationnement payant, aussi appelé par les collectivités le stationnement résidentiel, s’est étendu au boulevard Guynemer à Beausoleil (60 places au total).

L’objectif de la municipalité: optimiser la circulation et faciliter le stationnement pour les résidents de ce quartier. Beausoleil s’inscrit dans cette démarche depuis 2015 (avec notamment 473 emplacements devenus payants aux Moneghetti en 2016 et autant dans le centre-ville en 2015). Avec elle, une rotation dynamique des véhicules et la fin des stationnements abusifs sont attendus. C’est en tout cas les objectifs cherchés.

À l’annonce de l’extension du système, des habitants de Beausoleil ont réagi sur la page Facebook du journal Monaco-Matin. De nombreux commentaires pointent une action peu efficace, une redevance assez chère sans la certitude de trouver une place. Ils appuient aussi sur des pratiques jamais sanctionnées de la part de certains étrangers agissant en toute impunité. Un comportement qui irrite, parfois. Voici quatre questions-réponses pour faire le point.

En quoi le stationnement payant permet des rotations et facilite le quotidien des résidents?

Le taux de respect du stationnement payant est de… 95% à Beausoleil. Avec lui, un taux de rotation inéluctablement augmenté. Le retour en mairie est positif. Les habitants interrogés sur place, dans les quartiers concernés le sont également. Le long du boulevard Guynemer, le stationnement payant était à peine mis en place que les riverains ont dit pouvoir "respirer" selon leurs propres termes, souvent assurés de pouvoir se garer en rentrant le soir (selon l’heure). Ils ne sont pas les seuls. Un entrepreneur a de suite noté la différence en venant superviser ses chantiers. "J’ai pu me stationner sans difficulté durant la matinée, ce qui n’était pas le cas avant."

Une infirmière a de son côté précisé gagner du temps sur sa tournée en ne cherchant plus "désespérément" une place à cet endroit: "du jour au lendemain, j’ai pu me garer sans gêner". Et même si beaucoup louent une place de parking, les habitants l’affirment, le stationnement s’est aéré notamment avec la disparition des voitures ventouses.

Dans les quartiers de Beausoleil, où ce système a été mis en place depuis 2015, c’est-à-dire dans les rues limitrophes à la Principauté, les habitants ne reviendraient pas en arrière. Les commerçants non plus. Alors bien sûr ce n’est pas la perfection. Et il y a un fait qui reste une source de mécontentement, le stationnement abusif d’utilitaires, parfois dotés de plaques étrangères, les plaques monégasques en tête.

Existe-t-il une particularité pour le stationnement des voitures aux plaques monégasques?

Comme tous, les Monégasques doivent s’acquitter des règles de stationnement en vigueur sur le lieu où ils se garent, quel que soit le pays. Cependant, cette règle n’est pas toujours respectée en France. Certainement parce qu’une particularité sur le stationnement des voitures à plaques monégasques existe. Elle est liée à l’absence de convention entre Monaco et les autres pays. Avec ce défaut de communication des données concernant les véhicules stationnés, les autorités étrangères ne peuvent pas obtenir le paiement des PV de stationnement délivrés à ces automobiles immatriculées à Monaco.

Si l’impunité pour les excès de vitesse s’avère terminée pour les conducteurs d’autos monégasques, elle ne l’est donc pas encore tout à fait, lorsqu’il s’agit de se garer en dehors de la Principauté… Donc si ce dernier ne s’acquitte pas de la redevance, difficile de faire appliquer la sanction.

Des mesures sont-elles mises en place en attendant une éventuelle convention?

Cap-d’Ail a pris un arrêté municipal pour interdire le stationnement de plus de 48 heures sur un emplacement payant, ce qui permet d’enlever tous les types de véhicules au-delà de cette durée lorsque le stationnement n’est pas acquitté. Depuis 2011, à Beausoleil, des arrêtés municipaux réglementent quant à eux clairement le stationnement des véhicules de la catégorie "N" c’est-à-dire les véhicules utilitaires. Ces derniers ne peuvent se garer dans certaines voies de la commune, dans les quartiers résidentiels, situés en hauteur notamment. Ils font donc l’objet, selon la municipalité, de verbalisations et enlèvements réguliers.

À partir du moment où les véhicules s’acquittent du droit de stationnement, en revanche, aucune sanction ne peut être prise.

Comment est contrôlé le stationnement à Beausoleil?

La municipalité de Beausoleil étant en délégation de service public concernant le stationnement payant, c’est la société en charge qui vérifie l’acquittement du ticket. Ces contrôles sont journaliers. Cependant, le stationnement gênant et les enlèvements restent gérés par la municipalité. En moyenne, c’est une centaine de procès-verbaux qui est dressée chaque jour à Beausoleil.