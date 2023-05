Expositions, film documentaire, concerts...: voici les temps forts de l'année d'hommage au princier Rainier III

Difficile de parler de tous les événements… il y en a déjà plus d’une trentaine, tous répertoriés et consignés sur le site centenairerainier3.mc pour jalonner cette année.

Dès le 31 mai, les participants à la journée "Rocher en fête" pourront découvrir dans les Grands Appartements du Palais princier, l’exposition Le Prince chez lui, qui rappellera que Rainier III est le premier souverain a être né au Palais depuis Honoré IV en 1758, avec une galerie d’images sorties des archives retraçant la vie de l’ancien souverain en sa demeure.

Le même jour, l’exposition Le Prince et ses animaux racontera sa passion pour les bêtes au sein du Jardin animalier, qui deviendra le même jour le Jardin animalier Rainier-III… Tout comme le Lycée technique et hôtelier qui deviendra début juillet le lycée Rainier-III.

L’exposition annoncée au Palais princier ouvrira dès le 31 mai pour les Monégasques. Photo DR.

De Fontvieille à New York

En juin, pour la Fête de la musique, un concert sur la place du Campanin à Fontvieille permettra de fêter les 50 ans de la création de ce terre-plein voulu par le souverain de l’époque. Quelques jours avant, c’est à New York que le souvenir du prince Rainier III sera ravivé via un concert de l’Orchestre des Carabiniers dans la grande salle de l’ONU, pour marquer les trente ans de l’admission de Monaco aux Nations Unies.

En haut de l’avenue de la porte Neuve, un majestueux caroubier vient de prendre racine parmi la végétation. L’essence est l’arbre national de la Principauté et marque le centième anniversaire de la naissance du prince Rainier III. La stèle devant l’arbre sera prochainement gravée. Photo Jean-François Ottonello.

Films, expositions, spectacles…

Dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum, ensuite, le 4 juillet, le public découvrira un film documentaire pensé par Yann-Antony Noghès, avec aucune autre voix off que celle de Rainier III. "Ce film surprendra beaucoup de monde, il raconte l’homme et le prince", glisse Albert Croési. Le film sera ensuite projeté dans les cinémas de la Principauté tout l’été, en français et en anglais.

Autre gros rendez-vous estival, à la Salle du quai Antoine-Ier, l’exposition Le prince bâtisseur, une ambition intime qui ouvrira le 20 juillet et fera écho à celle présentée au Palais. Le projet a été développé par la direction des Affaires culturelles sous le commissariat de Stéphane Bern.

Une troisième grande exposition, dès le 18 novembre, racontera les cinquante ans du Festival international du cirque de Monte-Carlo dont la 46e édition en janvier fêtera son créateur et clôturera l’année commémorative.

Pour l’aspect culturel, les 24 et 25 novembre au théâtre des Variétés, le Studio de Monaco proposera la pièce Les jours heureux que Rainier III a joué à Montpellier pendant ses études. Le 23 décembre, les Ballets de Monte-Carlo reprendront eux L’enfant et les sortilèges, un ballet que le prince Rainier aimait particulièrement.

Une kyrielle d’autres manifestations seront progressivement annoncées, attestant de l’attachement encore vif d’un pays pour son ancien chef. "Le prince Rainier est à l’origine de tout, rappelle Albert Croési. C’était un homme fait pour le pouvoir, avec un sens du développement qui ne s’apprend pas à l’école. On ne racontera pas les paillettes, on racontera son travail. Un demi-siècle au pouvoir et la continuité de son action aujourd’hui perpétuée par le prince Albert II."